موعد انتهاء التصالح على مخالفات البناء
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
ليجو بديلا للدبابات: حرب رقمية ساخرة بين إيران وأمريكا.. من سيربح؟
سقوط نصاب إنتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال البنوك
استئناف رحلات القاهرة – عمان بشكل طبيعي اعتبارا من 17 أبريل
برلماني: الدولة تدعم خطط التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة لتقليل فاتورة الاستيراد
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 أبريل 2026.. اعرف عيار 21 وصل كام؟
سعر الدولار اليوم الجمعة 10-4-2026
خلافات على الميراث.. تفاصيل اقتحام شقيقين لمنزل أخيهم المسافر في دمياط
وزير الكهرباء يبحث مع لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي مستجدات العمل بالضبعة
صفارات الإنذار مازالت تدوي.. ضغوط أمريكية لوقف القصف الإسرائيلي في لبنان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

سوهاج تحتفل بعيدها القومي.. استكمال 3200 مشروع وانطلاق المرحلة الثانية لـ حياة كريمة

محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحتفل محافظة سوهاج اليوم بعيدها القومي، ذكرى ملحمة الصمود التي سطرها أبناء مركز "جهينة" عام 1799م ضد قوات الحملة الفرنسية.

وتأتي احتفالات هذا العام حاملة معها بشائر تنموية كبرى، حيث أعلنت المحافظة عن قرب الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهاية شهر أبريل الجاري.

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن الاحتفال ليس مجرد استحضار لبطولات الأجداد في معركة جهينة، بل هو احتفاء بحاضرٍ يشهد طفرة غير مسبوقة.

وأوضح أن المحافظة نجحت في تنفيذ أكثر من 3200 مشروع غطت 7 مراكز ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة إجمالية قاربت 70 مليار جنيه، شملت قطاعات البنية التحتية، مياه الشرب، الصرف الصحي، والخدمات الأساسية.

وكشف المحافظ عن خطة طموحة لوضع سوهاج في مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية، من خلال تطوير المناطق الأثرية وتحسين القدرة الاستيعابية للفنادق بالتعاون مع كبرى الشركات.

عيد سوهاج القومي

ومن ناحية أخرى أعلن "راشد" أن مطلع شهر مايو القادم سيشهد انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في مركزي أخميم وطهطا، لاستكمال مسيرة البناء وضمان جودة الحياة لكل مواطن سوهاجي.

هذا ويشهد الاحتفال هذا العام افتتاح عدد من المدارس الجديدة ومشروعات مياه الشرب، في رسالة تؤكد تحول سوهاج إلى محافظة "جاذبة" و"متطورة".

واختتم المحافظ تصريحاته بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة في الداخل والخارج، مجدداً العهد على مواصلة العمل لتكون سوهاج دائماً في طليعة محافظات الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

صورة من الفيديو

مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

التصالح

التصالح في مخالفات البناء.. الحكومة تعلن أخبار جديدة

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

احمد عبد القادر

أمير هشام: لاعب الأهلي أولى صفقات الزمالك الصيفية

الشاب الضحية

علاقة عاطفية كلمة السر.. كشف غموض مقـ.تل صاحب كافيه بمنشأة القناطر

موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 10 أبريل 2026

“النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل”.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

بالصور

إطلالة ساحرة.. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد