سوهاج تحتفل بعيدها القومي.. استكمال 3200 مشروع وانطلاق المرحلة الثانية لـ حياة كريمة

تحتفل محافظة سوهاج اليوم بعيدها القومي، ذكرى ملحمة الصمود التي سطرها أبناء مركز "جهينة" عام 1799م ضد قوات الحملة الفرنسية.

وتأتي احتفالات هذا العام حاملة معها بشائر تنموية كبرى، حيث أعلنت المحافظة عن قرب الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهاية شهر أبريل الجاري.

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن الاحتفال ليس مجرد استحضار لبطولات الأجداد في معركة جهينة، بل هو احتفاء بحاضرٍ يشهد طفرة غير مسبوقة.

وأوضح أن المحافظة نجحت في تنفيذ أكثر من 3200 مشروع غطت 7 مراكز ضمن المرحلة الأولى، بتكلفة إجمالية قاربت 70 مليار جنيه، شملت قطاعات البنية التحتية، مياه الشرب، الصرف الصحي، والخدمات الأساسية.

وكشف المحافظ عن خطة طموحة لوضع سوهاج في مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية، من خلال تطوير المناطق الأثرية وتحسين القدرة الاستيعابية للفنادق بالتعاون مع كبرى الشركات.

ومن ناحية أخرى أعلن "راشد" أن مطلع شهر مايو القادم سيشهد انطلاق أعمال المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" في مركزي أخميم وطهطا، لاستكمال مسيرة البناء وضمان جودة الحياة لكل مواطن سوهاجي.

هذا ويشهد الاحتفال هذا العام افتتاح عدد من المدارس الجديدة ومشروعات مياه الشرب، في رسالة تؤكد تحول سوهاج إلى محافظة "جاذبة" و"متطورة".

واختتم المحافظ تصريحاته بتقديم التهنئة لأبناء المحافظة في الداخل والخارج، مجدداً العهد على مواصلة العمل لتكون سوهاج دائماً في طليعة محافظات الجمهورية.