ملابسات منشور استغاثة أب بتعرض نجله لحادث دهس بموتوسيكل في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة أحد المواطنين من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بنجله حال سيره بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج، وفراره عقب ذلك.

بالفحص، أمكن تحديد الطفل الظاهر بالصورة، وبسؤال والده، مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا، قرر تضرره من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بنجله "سن 8" وإحداث إصابته بكدمة ولاذ بالفرار إبان سيره بالطريق العام بتاريخ 5 الجارى.

وأكد عدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة لعدم معرفة بيانات الدراجة النارية أو قائدها.

أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بالصورة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، مقيم بدائرة المركز.

بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد، وعلل هروبه خشية تعدى الأهالى عليه.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.