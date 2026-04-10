خطة طوارئ صحية في سوهاج خلال الأعياد.. استعدادات مكثفة لتأمين المواطنين في شم النسيم وعيد القيامة

في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال أعياد الربيع وعيد القيامة المجيد، أعلنت مديرية الصحة بسوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية.

وذلك إلى جانب نقاط الإسعاف المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات.

استعدادات الصحة بسوهاج

وجاءت هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بضرورة رفع الجاهزية القصوى للقطاع الصحي، خاصة مع زيادة التجمعات والإقبال على المتنزهات والطرق العامة خلال الأعياد.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، على انتظام عمل النوبتجيات بجميع المستشفيات، مع دعم أقسام الطوارئ والاستقبال بأعداد إضافية من الأطباء وهيئات التمريض، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.

كما تم تشكيل غرف طوارئ داخل المستشفيات، وغرفة مركزية لإدارة الأزمات بديوان المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة سير العمل والتدخل الفوري في أي طارئ، إلى جانب التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية، ومراجعة أرصدة بنوك الدم بشكل دوري.

وشدد “دويدار” على تكثيف أعمال التأمين الطبي في الطرق والميادين العامة وأماكن التجمعات، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، لضمان سرعة نقل الحالات والتعامل الفوري معها، فضلًا عن الدفع بفرق من الطب العلاجي والوقائي والصيدلة للمرور الميداني المستمر ومتابعة جودة الخدمات الصحية.

وحرص وكيل وزارة الصحة بسوهاج على تهنئة الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا أن تمر الأعياد في أجواء آمنة وصحية على جميع المواطنين.