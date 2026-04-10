عشرينية تنهي حياتها بأقراص الموت في سوهاج

شهدت منطقة نجع العرب التابعة لمركز جهينة غرب محافظة سوهاج واقعة مأساوية، بعدما لقيت فتاة في منتصف العقد الثالث من العمر مصرعها؛ إثر تناولها حبوب حفظ الغلال السامة، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول فتاة إلى أحد المستشفيات في حالة إعياء شديد؛ نتيجة إصابتها بحالة تسمم حادة، عقب تناول مادة سامة تُستخدم في حفظ الغلال.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الفتاة تقيم بدائرة المركز، وتم نقلها إلى المستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بحالة التسمم، نظرًا لخطورة تلك المادة القاتلة وسرعة تأثيرها على الجسم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث لا توجد به شبهة جنائية حتى الآن، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي باشرت التحقيقات؛ للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.