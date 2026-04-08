جامعة سوهاج الأهلية تطبق قرارات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام

تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام، أعلنت جامعة سوهاج الأهلية عن تنفيذ مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بجامعة سوهاج الأهلية، من موارد الجامعة الذاتية، وفي هذا السياق تم طرح مناقصة عامة للعام المالي 2025/2026، لتنفيذ الانشاء.

ويأتي هذا الطرح ضمن توجه الجامعة لدعم العملية التعليمية والبحث العلمي من خلال إنشاء معامل مركزية حديثة مجهزة بأحدث التقنيات لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يمكن الحصول على كراسة الشروط من مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة سوهاج، وذلك بطلب رسمي، وتُقدم العطاءات باسم نائب رئيس جامعة سوهاج الأهلية.

مع ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وسوف يتم فتح المظاريف يوم الأحد 26-04-2026.

جدير بالذكر أن السعة الاستيعابية للمبني أكثر من ٢٧٠٠ طالب وطالبة، وعلى مساحة تبلغ ٣٥٤٠ مترا مربعا، ليضم ٨٠ معملا تخصصيا لخدمة كليات الجامعة ٨ باختلاف برامجها ما بين معامل العلوم الطبية وعلوم أساسية ومعامل هندسية ومعامل كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي واللغات والإعلام.

ويتكون من بدروم ودور أرضي و٤ أدوار علوية يتوسطه فناء مفتوح مساحته ٣٣٧ مترا مربعا، ويوفر المبنى خدمات طلابية بالإضافة للمعامل، وتشمل العناصر الخدمية كقاعة فيديو كونفرانس، مكتبة رقمية، مطبعة، ورشة نجارة، ورشة تصنيع.

كما يشمل عددا من غرف التحضير والإدارة وبعض الغرف لأعضاء هيئة التدريس والفنيين والمخازن، بالإضافة لغرفة خدمية للكهرباء والبيانات والمحولات، ويشمل 5 سلالم للحركة و4 مصاعد.