النعماني: استمرار امتحانات الميدتيرم بصيدلة سوهاج الأهلية

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية بأن أعمال امتحانات الميدترم مستمرة بكلية الصيدلة، حيث يؤدي الامتحانات 283 طالبًا وطالبة، مضيفا أن الجامعة تتبنى استراتيجية واضحة قائمة على التقييم الدوري المستمر بوصفه أداة فاعلة للارتقاء بجودة التعليم، لا مجرد اختبار للمعلومات.

وشدد النعماني على أن الهدف الأسمى هو إعداد كوادر مؤهلة تحمل قيم العلم والمسؤولية والانتماء.

وأضاف الدكتور حسين عبدالحافظ نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أن هذه الامتحانات تُعدّ مؤشرًا حقيقيًا على مدى تفاعل الطالب مع المقررات الدراسية منذ بداية الفصل، وتمنح الطالب فرصة التأمل في مساره الدراسي وتدارك أي قصور قبل الامتحانات النهائية.

وقال الدكتور محمود الامير عميد الكلية إنه تم توزيع الطلاب علي اللجان الامتحانية المجهّزة بمركز الاختبارات الإلكترونية وفق أعلى معايير الانضباط الاكاديمي.

ولفت إلى أن الكلية ماضية في تعزيز منظومتها التعليمية لتخريج صيادلة متخصصين قادرين على المنافسة في سوق العمل الخارجي.