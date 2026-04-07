علشان متخانق مع مراته.. عامل يربط طفلا بحبل ويهدد بالتعدى عليه بسلاح أبيض في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بتجريد طفل من ملابسه وربطه من قدميه باستخدام حبل بأحد الأبواب، والتهديد بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين".

بالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، الظاهر بمقطع الفيديو، وهو عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج، وبحوزته السلاح المستخدم فى التعدى، وتبين أن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو نجله، 3 سنوات.

بمواجهته، أقر بوجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته "والدة الطفل"، وتركها منزل الزوجية، فقام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتصوير مقطع الفيديو وإرساله لها عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للضغط عليها لإعادتها للمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الطفل لجدته لوالدته وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايته.





