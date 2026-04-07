نهاية مأساوية.. سقوط طفل من أعلى حائط منزله بالبلينا في سوهاج

شهدت قرية السمطا التابعة لمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، واقعة مأساوية هزت الأهالي، بعد مصرع طفل صغير إثر سقوطه من ارتفاع داخل منزله، في مشهد مؤلم خلف حالة من الحزن بين أسرته وأبناء القرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل ووفاته داخل نطاق المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أن الطفل يُدعى "أحمد. ي"، يبلغ من العمر 5 سنوات، وقد سقط من أعلى حائط داخل منزله، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى برديس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت فحص ملابسات الواقعة للوقوف على أسبابها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثمان، أفاد مفتش الصحة بعدم وجود أي شبهة جنائية وراء الحادث، مرجحًا أن الوفاة جاءت نتيجة الإصابات التي تعرض لها الطفل إثر السقوط.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.