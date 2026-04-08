جامعة سوهاج تتصدر المركز الأول مصرياً في علوم الأرض والكواكب

تواصل جامعة سوهاج تحقيق إنجازات بحثية متميزة، إذ رصد تصنيف SCImago الإسباني لعام 2026 حضورًا قويًا للجامعة في 14 مجالاً علمياً رئيسياً على مستوى الجامعات المصرية، في مؤشر واضح على تنوع الكفاءات البحثية وعمق التخصصات الأكاديمية بالجامعة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، عن بالغ اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن تصدر الجامعة المركز الأول مصرياً في علوم الأرض والكواكب.

والمركز الثاني في مجال الكيمياء واحتلالها مراكز متقدمة في ١٢ مجالا آخر يمتد بين العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية، يعكس عمق الاستثمار في منظومة البحث العلمي وصدق توجه الجامعة نحو التميز الأكاديمي الشامل.

وأوضح عمرو عبد الحميد، مدير مركز النشر العلمي، أن ما يميز هذا الإنجاز ليس فقط التقدم في المراكز، بل التنوع الواسع في المجالات المصنفة الذي يكشف عن بنية بحثية متكاملة وقادرة على المنافسة في أكثر من ميدان في آنٍ واحد.

وقال إن المركز يعمل على تعزيز جودة النشر الدولي وتوسيع شبكة التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية بما يضمن استمرار هذا التحسن وتسارعه في السنوات المقبلة.

جدير بالذكر أن تصنيف SCImago Institutions Rankings من أكثر التصنيفات الأكاديمية العالمية شمولاً ودقةً.

ولا يقتصر على تقييم المؤسسة ككل، بل يمتد ليرصد أداءها البحثي في 27 مجالاً علمياً متخصصاً تغطي طيفاً واسعاً من التخصصات، من العلوم الأساسية كالفيزياء والرياضيات والكيمياء، مروراً بالعلوم التطبيقية كالهندسة والطاقة وعلوم الحاسب، وصولاً إلى العلوم الصحية كالطب والصيدلة والطب البيطري، فضلاً عن العلوم الإنسانية والاجتماعية والبيئية.