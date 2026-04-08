نائب محافظ سوهاج يُنهي أزمة "الملف المفقود" لمواطن بحي شرق

في استجابة فورية وحاسمة لمطالب المواطنين، نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج في إنهاء معاناة مواطن تعثرت إجراءات تصالحه في مخالفات البناء لعدة سنوات، وذلك عقب تدخل مباشر من كمال سليمان، نائب محافظ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى جولة ميدانية مفاجئة أجراها نائب المحافظ لتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج.

وخلال الجولة، استوقفه أحد المواطنين شاكياً من "ضياع" ملفه الورقي الخاص بتقنين أوضاعه داخل أروقة المركز منذ 7 أشهر، رغم التزامه بسداد كافة الرسوم المقررة، مشيراً إلى أن تعطل معاملته استمر لسنوات بسبب غياب التنسيق والإهمال الإداري.

أبدى نائب المحافظ استياءه الشديد من هذا التقاعس، ووجه تعليمات مشددة وفورية لمسؤولي المركز بضرورة العثور على الملف وحل المشكلة جذرياً.

وفي لفتة طمأنت المواطن، منح "سليمان" مهلة أسبوعاً واحداً لإنهاء المعاملة، قائلاً: "إذا لم ينتهِ الأمر خلال أسبوع، عليك الحضور لمكتبي بمقر المحافظة شخصياً لمتابعة الحل".

وأسفرت المتابعة الدقيقة عن العثور على الملف وفحصه وحل كافة العقبات التي واجهته. وبالفعل، تسلم المواطن "نموذج 6" الخاص بالتصالح، مع توجيهه لاستكمال الإجراءات المتبقية وسداد المبالغ المقررة قانوناً.

من جانبه، أعرب المواطن عن شكره وتقديره لنائب المحافظ، مشيداً بالتواجد الميداني للقيادات التنفيذية الذي يكسر الحواجز مع المواطنين ويحقق العدالة الناجزة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل كافة العقبات أمام المواطنين في منظومة التصالح، وتكثيف الزيارات المفاجئة للمراكز التكنولوجية لضمان تقديم الخدمات بكفاءة ونزاهة.