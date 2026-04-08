النعماني يتابع سير العمل ومواعيد تسليم وتشغيل المشروعات الجديدة بجامعة سوهاج

اجتمع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مع اللواء خالد ماضي رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، والوفد المرافق له لمناقشة اخر مستجدات الاعمال باستلام وتشغيل مشروع مبني الإدارة الركزية، ومشروع مستشفي شفا الاطفال، ومشروع البنية التحتية بالمقر الجديد للجامعة.

وعقب الاجتماع اصطحب الدكتور حسان النعماني أعضاء الوفد لمتابعة اخر الاعمال بمبني الإدارة المركزية وملحقاتها، والذي يقع على مساحة 8500 م2 ويتكون من بدروم ودور أرضى و5 أدوار عليا.

ويضم مكتب رئيس جامعة سوهاج، وقاعة مجلس الجامعة، وقاعات الاجتماعات الفرعية، إلى جانب مكاتب القيادات الجامعية والإدارات المختلفة.

وقال النعماني أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية والطبية المقدمة، خاصة مشروع مستشفى شفاء الأطفال هدية الرئيس السيسي والذي يعد صرحًا طبيًا متكاملًا لخدمة اطفال الصعيد.

وذلك إلى جانب مبنى الإدارة المركزية ومشروعات البنية التحتية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تطوير التعليم الجامعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وتفقد الوفد مشروع استكمال البنية التحتية بالجامعة الجديدة في الجزء الغربي داخل الحرم الجامعي الجديد، الذي يضم مشاريع إنشائية كمبني كلية طب الأسنان ومستشفاها والصالة الأولمبية ومنطقة المدينة الرياضية.

وعدد من المباني المتلاحقة التي سيتم تنفيذها، ويتكون المشروع من شبكات المياه بإجمالي طول ٤١٥٤ متر طولي وشبكات الصرف الصحي بإجمالي طول ٤٤٣٣ متر، الي جانب الأعمال الكهربائية بإجمالي طول الكابلات ٢٠٤٨٠ متر طولي واعمال شبكات الري باجمالي اطوال ٩٥٠٠متر طولي، اعمال الطرق توريد وفرش طبقة اساس للطريق الدائرى والأوسطى بطول ٤٥٠٠ م شبكه مقاومة الحريق (HDPE) باجمالي اطوال ١٣٢٥٠ متر طولي وعدد ١٨٩ حنفيه حريق.

واختتم الوفد جولته داخل مستشفى شفا الأطفال الذي أقيم على مساحة 4.50 فدان، ويتكون من بدروم، وأرضي، و6 أدوار متكررة، وغرف خدمات كهربائية بالدور الأرضي بمساحة 1500 متر ملاصق لمبنى المستشفى.

ويشتمل المبنى على 263 سريراَ، وغرف عمليات، وحدات غسيل كلوي، وحدات المناظير، العناية المركزة، حضانات الرضاعة، العلاج الكيميائي، غرف المرضى، والعديد من الخدمات الطبيه، إلى جانب إجمالي مسطحات 48000 متر، وخزان أرضي سعة 864.000 م٣ بمساحة 275 م٢ ملاصق لمبنى المستشفى.