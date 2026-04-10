وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مساحة المجزر تقدر بحوالي 3550 متر مسطح يحتوي المجزر على صالتين لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم) علي مساحة حوالي 1000 م ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوقين ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة لكل صندوق وزن من 400 إلى 650 كجم بالإضافة إلى عنبر الأغنام مبنى منفصل بمساحة 150م2 بمعدل 30 ذبح رأس/ ساعة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات .

وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية و تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها فى مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات.