قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلوات وخشوع.. الجمعة العظيمة تجمع الكنائس في مشهد إيماني واحد
تبدأ اليوم.. سحب تراخيص وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة فتح المحال التجارية بعد 11 مساء
مشهد يهز القلوب.. فيديو اعتداء جماعي مروّع خارج مصر على سيدة يشعل الغضب
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين
الرئيس السيسي يهنئ أبناء مصر الأقباط بالخارج بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد
الجمعة العظيمة.. البابا تواضروس يترأس الصلوات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية
طرح جديد لشقق الإسكان الاجتماعي خلال أيام قليلة.. تفاصيل
أبو الغيط لـ نواف سلام: متضامنون مع الحكومة وقراراتها.. وندين العدوان الإسرائيلي
السكر والمكرونة أبرزها.. أسعار السلع التموينية في منافذ التموين لشهر أبريل
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام
اتجاه في الأهلي للاعتماد على مصطفى شوبير لنهاية الموسم
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن التشغيل التجريبي لمجزر سوهاج العام بعد تطويره بالكامل من موازنة الوزارة ضمن جهود تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بجميع المحافظات .

جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اليوم تقريراً للجنة الفنية المشكلة برئاسة الدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة وعدد من العاملين بالوزارة حول نتائج المرور الميداني لمتابعة وتفقد المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مساحة المجزر تقدر بحوالي 3550 متر مسطح يحتوي المجزر على صالتين لذبح المواشي والخدمات الملحقة بهما من غرف ( سمط – جلود – غلايات – ضواغط – ثلاجة– منطقة تسليم) علي مساحة حوالي 1000 م ويحتوي عنبر ذبح المواشي علي خطين للتعليق من الاستانلس بطول المجزر من الصناديق حتى الثلاجات ومنطقة الاستلام وصندوقين ذبح بمعدل ذبح 15 : 20 رأس / ساعة لكل صندوق وزن من 400 إلى 650 كجم بالإضافة إلى عنبر الأغنام مبنى منفصل بمساحة 150م2 بمعدل 30 ذبح رأس/ ساعة .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتم عمل شبكات تغذية مياه بارد وساخن وشبكة صرف صحي وشبكة مواسير ونظام لمقاومة الحريق وكذلك شبكة الأعمال الكهربائية واللوحات الخاصة بها جديدة بالكامل وكذلك أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق وتليفونات ونظام مراقبة كاميرات ونظام صوتيات ) وكذلك أنظمة التهوية والشفاطات .

وأشارت د. منال عوض إلى أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة مستمرة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية و تحديث البنية التحتية وتحسين خطوط الذبح وتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية والبيئية، بما يضمن توفير لحوم آمنة للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة والبيئة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الانتهاء من جميع المجازر الجاري تطويرها فى مختلف محافظات الجمهورية ودخولها الخدمة قبل حلول عيد الأضحى المبارك وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من أبناء المحافظات.

التنمية المحلية منال عوض سوهاج مجزر آلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

كأس العالم 2026

فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

ترشيحاتنا

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري

الأوقاف والآثار تتفقدان أعمال ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري.. صور

كلمة مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لا مخرج من أزمات العالم إلا بفهم صحيح لمقاصد الشريعة

بالصور

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد