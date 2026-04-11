جامعة سوهاج: تطبيق النظام الإلكتروني للتغذية بالمدن الجامعية يعزز ترشيد الاستهلاك

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان تطبيق نظام حجز الوجبات إلكترونيًا للطلاب بالمدن الجامعية، ساهم بشكل كبير في ترشيد استهلاك المواد الغذائية بشكل ملحوظ، وتحسين جودة الخدمات وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد، من خلال تحديد أعداد المستفيدين الفعلية بدقة.

وضمان وصول الوجبات للمستحقين بشكل منظم، وتحقيق العدالة في التوزيع، والحد من الهدر، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب.

وأضاف الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم أيضًا تطبيق نظام الحجز الالكتروني والذي ساهم في تسهيل إجراءات تسجيل الرغبات، وإتاحة رفع المستندات ومتابعة الطلبات بصورة ميسرة.

وذلك إلى جانب إتاحة نتائج القبول إلكترونيًا وفق معايير محددة، مما يعكس تطور البنية التكنولوجية للجامعة، مؤكدًا أن تطبيق هذه الأنظمة الإلكترونية تسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات للطلاب.

وأشار حامد الخولي مدير إدارة المدن الجامعية انه جاري العمل لتطوير كافة الخدمات التي تقدمها المدن الجامعية الإلكترونية.

بما يسهم في تحسين تجربة الطالب الجامعي، ودعم خطط الدولة نحو التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي متكامل.