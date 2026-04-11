قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عريس الصالونات طلع نصاب.. زوجة تكشف مفاجأة بعد شهرين جواز في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن تتخيل "ن.م.أ"، 27 عامًا، موظفة بإحدى الشركات الخاصة، أن زواجها الذي تم عبر الجلسات التقليدية وما يعرف بزواج الصالونات، سيتحول خلال أسابيع قليلة إلى كابوس حقيقي، بعدما اكتشفت أن زوجها "م.ع.س"، الذي تقدم لها بصورة الشاب المستقر وصاحب العمل الحر، يخفي وراءه حقيقة صادمة.

ماذا حدث؟

بداية القصة كانت هادئة، حيث وافقت الأسرة على العريس بعد جلسات تعارف تقليدية، أكد خلالها أنه يمتلك مشروعًا خاصًا ويحقق دخلًا ثابتًا، وهو ما دفعها للموافقة على الزواج دون تردد.

وبعد إتمام الزواج، بدأت الزوجة تلاحظ تغيرات غريبة في سلوك زوجها، خاصة مع اختفائه المتكرر وعدم وجود أي مصدر دخل واضح، وبمرور الوقت، تصاعدت شكوكها، لتقرر البحث خلفه، لتكتشف المفاجأة الكبرى.

الزوج لا يمتلك أي مشروع كما ادعى، بل تبين أنه متورط في وقائع نصب سابقة، ويستغل الزواج كوسيلة للحصول على أموال من الزوجات، حيث حصل منها على مبالغ مالية بحجة توسيع نشاطه المزعوم.

وأكدت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة بسوهاج، أنها تعرضت لعملية خداع ممنهجة، بعدما استولى زوجها على مدخراتها، قبل أن يختفي لفترات طويلة، رافضًا الإنفاق عليها أو تحمل مسؤولياته.

وأضافت أنها حاولت حل الأمر وديًا، إلا أن الزوج تهرب من المواجهة، ما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، حيث أقامت "ن.م.أ" دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بسوهاج.

مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية، بعد أن فقدت الأمان والثقة، مؤكدة استحالة استمرار الحياة بينهما في ظل ما وصفته بـ"الخداع والاستغلال".

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، في انتظار الفصل فيها خلال الجلسات المقبلة.

