قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس حارس عقار نُزل شباب الأزهر في سوهاج لسرقته وإشعاله النيران بالمبنى

سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة حبس حارس أمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإشعال النيران داخل عقار تابع لنُزل شباب الأزهر بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، في محاولة لإخفاء جريمة سرقة ارتكبها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بنشوب حريق داخل عقار خاص بنُزل شباب الأزهر بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي أجزاء العقار، وبالفحص تبين أن النيران اندلعت داخل مخزن يحتوي على منظفات وأدوات كهربائية بالطابق السفلي “البدروم”، وامتدت إلى 3 غرف ومخزن آخر.

وأسفر الحريق عن حدوث تلفيات بالأثاث والمفروشات داخل العقار، كما تسبب في إصابة حارس الأمن الخاص، ويدعى "ع.س.م"، 45 عامًا، بحالة اختناق، وتم إسعافه في موقع الحادث.

وكشفت التحريات أن الحارس لم يكن ضحية، بل هو مرتكب الواقعة، حيث تبين قيامه بإضرام النيران في أماكن متفرقة باستخدام مادة سريعة الاشتعال “بنزين”، في محاولة لإخفاء استيلائه على بعض الأجهزة الكهربائية والمفروشات التي كانت بعهدته.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة تفصيليًا، مؤكدًا أنه لجأ إلى إشعال الحريق للتغطية على جريمته بعد سرقة محتويات من المخزن.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أصدرت قرارها المتقدم بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند تناول هذا المشروبات يوميًا

