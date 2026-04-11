الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

محافظ سوهاج: تنفيذ 3200 مشروع ضمن "حياة كريمة" بتكلفة 70 مليار جنيه

منار عبد العظيم

أكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، أن محافظة سوهاج تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية وتحقيق المشروعات الكبرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

 وأشار خلال صباح الخير يا مصر  إلى أن أكثر من 3200 مشروع تم تنفيذها في 7 مراكز بتكلفة إجمالية تقارب 70 مليار جنيه، ويهدف هذا الجهد إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات.

الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروعات “حياة كريمة”

أشار محافظ سوهاج إلى أن احتفالات هذا العام تأتي متزامنة مع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات "حياة كريمة"، والتي ستنتهي بحلول نهاية شهر أبريل 2026، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للأهالي في الريف المصري.

المرحلة الثانية للمبادرة تبدأ في مايو القادم

وأوضح المحافظ أن المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق في مايو المقبل في مركزين آخرين، وذلك في إطار استكمال خطة تطوير الريف المصري وتحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المناطق.

مشروعات تطوير السياحة

وفي إطار خطط التنمية المستقبلية، أكد محافظ سوهاج أنه يتم العمل على تطوير المناطق الأثرية بالمحافظة ورفع كفاءة الطرق والفنادق بهدف وضع سوهاج على الخريطة السياحية العالمية، بالتعاون مع الشركات السياحية الكبرى.

وفي ختام تصريحاته، تقدم محافظ سوهاج بالتهنئة لجميع أبناء سوهاج في الداخل والخارج، داعيًا الله أن يحفظ مصر من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

