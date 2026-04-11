قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أخبار سوهاج : عشرينية تنهي حياتها بقرص الموت.. واحتفالات كبرى بالعيد القومي

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الـ24 ساعة الماضية حالة من التباين بين مشاهد الحزن المؤلمة وفعاليات الاحتفال، حيث سُجلت واقعة مأساوية بالتزامن مع أجواء احتفالية كبرى بالعيد القومي للمحافظة.

ماذا حدث؟

عشرينية تنهي حياتها بقرص الموت بجهينة

البداية كانت من مركز جهينة غرب المحافظة، حيث لقيت فتاة تُدعى "س.ع.م"، 25 عامًا، مصرعها إثر تناولها حبوب حفظ الغلال السامة، في واقعة أثارت حالة من الحزن بين الأهالي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بوصول فتاة إلى المستشفى في حالة إعياء شديد نتيجة تسمم حاد.

وبالفحص تبين أنها تناولت مادة سامة تُستخدم في حفظ الغلال، وتم نقلها في محاولة لإنقاذها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، نظرًا لخطورة المادة وسرعة تأثيرها، فيما أشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

عيد سوهاج القومي

وعلى جانب آخر، شهدت المحافظة أجواء احتفالية مميزة بمناسبة الذكرى الـ227 لعيدها القومي، حيث وضع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وأكد المحافظ خلال كلمته أن سوهاج تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة، مع تنفيذ أكثر من 3200 مشروع ضمن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” بتكلفة تقترب من 70 مليار جنيه، مشيرًا إلى قرب إطلاق المرحلة الثانية في مركزي أخميم وطهطا.

كما افتتح المحافظ بوابة المدخل الغربي لمدينة سوهاج، في إطار خطة تطوير المظهر الحضاري، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

