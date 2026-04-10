إلهام أبو الفتح
محافظات

العيد القومي 227 لسوهاج.. المحافظ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 227 لعيد سوهاج القومي.

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الشباب والمرأة، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799م.

وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضدهم في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، بينما وقعت المعركة الكبرى الأكثر شراسة بمركز جهينة، حيث لقن أجدادنا هناك الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها "لاسال" إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومي كل عام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشاب أحمد محمد عبد الهادي

الحلم انتهى مبكرا.. شاب مصري يسافر إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش والقدر يكتب له نهاية مأساوية

الضحية

قتلوا مريم لسرقتها .. أسرة الضحية : جت بعد 10 سنين حرمان من الخلفة | تفاصيل جريمة مؤسفة بالشرقية

كمال خرازي

وفاة وزير الخارجية الإيراني السابق متأثرا بجراحه في هجوم إسرائيلي أمريكي

باحثة ووالدها

بكاء وفرحة .. باحثة أزهرية تُهدي الدكتوراه لوالدها في مشهد إنساني مؤثر

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

معاشات مايو 2026.. موعد الصرف والقيم وخطوات الاستعلام

الكويت

الحرس الوطني الكويتي: أضرار مادية جسيمة في أحد المواقع إثر استهداف مسيرة معادية

كأس العالم 2026

فيفا يعلن حكام مونديال 2026 .. مشاركة عربية مميزة وحضور مصري

وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع الباكستاني: إسرائيل دولة سرطانية.. ومن أنشأها يحترق في جهنم

ترشيحاتنا

أذكار الصباح مكتوبة

أذكار الصباح مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري

الأوقاف والآثار تتفقدان أعمال ترميم مسجد سيدي جلال الدين أبو القاسم الأثري.. صور

كلمة مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لا مخرج من أزمات العالم إلا بفهم صحيح لمقاصد الشريعة

بالصور

لوك كاجوال.. بوسي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد