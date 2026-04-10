العيد القومي 227 لسوهاج.. المحافظ يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء

شهد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، صباح اليوم، يرافقه اللواء حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والعقيد وائل أبو القاسم المستشار العسكري للمحافظة، وضع إكليل الزهور علي النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام، إحياء للذكرى 227 لعيد سوهاج القومي.

محافظة سوهاج

حضر مراسم وضع إكليل الزهور الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والسيد كمال سليمان نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية.

وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وممثلي الشباب والمرأة، وذوي الإعاقة، والشخصيات العامة، وكافة أطياف المجتمع السوهاجي.

يذكر أن العيد القومي لسوهاج يوافق العاشر من شهر أبريل من كل عام، حيث قدم شعب سوهاج نموذجا فريدا في التضحية والنضال عندما تصدى للحملة الفرنسية التي هاجمت قرى ومدن المحافظة عام 1799م.

وخاض أبناء المحافظة المعارك الشرسة ضدهم في سوهاج وطهطا والصوامعة وبرديس وجرجا، بينما وقعت المعركة الكبرى الأكثر شراسة بمركز جهينة، حيث لقن أجدادنا هناك الحملة درسا قاسيا، ما اضطر جنود الحملة وقائدها "لاسال" إلى الهروب، ومن هنا خلدت سوهاج تاريخ العاشر من إبريل 1799م ليصبح عيدها القومي كل عام.