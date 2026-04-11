أسباب تراكم دهون البطن غير كثرة الطعام.. أمراض خفية

لا ترتبط زيادة الوزن دائمًا بالإفراط في تناول الطعام أو قلة الحركة، إذ قد تكون في كثير من الحالات نتيجة اضطرابات صحية أو هرمونية تؤثر بشكل مباشر على الجسم.

أمراض تسبب زيادة الوزن

ويؤكد خبراء أن فهم الأسباب الطبية لزيادة الوزن خطوة أساسية لعلاج المشكلة بشكل صحيح، بدلًا من الاكتفاء بالأنظمة الغذائية فقط، وفقا لما نشر ، وتشمل :



- قصور الغدة الدرقية:

يُعد من أشهر الأسباب الطبية لزيادة الوزن، حيث يؤدي انخفاض إنتاج هرمونات الغدة إلى بطء عملية الأيض.

الأعراض:

تعب مستمر

جفاف الجلد

تساقط الشعر

الشعور بالبرد

- الاكتئاب:

يلعب دورًا كبيرًا في زيادة الوزن، بسبب تأثيره على الشهية ومستويات النشاط. كما يرفع هرمون التوتر (الكورتيزول)، مما يعزز تراكم الدهون خاصة في منطقة البطن.

- الأرق وقلة النوم:

النوم أقل من 6 ساعات يوميًا قد يؤدي إلى اضطراب الهرمونات المسؤولة عن الجوع، وزيادة تخزين الدهون، ما ينعكس على الوزن بشكل ملحوظ.

- انقطاع الطمث:

خلال هذه المرحلة، ينخفض هرمون الإستروجين، مما يؤدي إلى تغير توزيع الدهون في الجسم، خاصة في منطقة البطن.

- متلازمة كوشينغ:

تحدث نتيجة ارتفاع هرمون الكورتيزول، وتؤدي إلى زيادة الدهون في مناطق محددة مثل الوجه والبطن والرقبة، مع ظهور أعراض جلدية مميزة.

- متلازمة تكيس المبايض:

تؤثر على النساء بشكل كبير، وتسبب اضطراب الهرمونات وزيادة الوزن، خاصة بسبب مقاومة الإنسولين.

- انقطاع النفس النومي:

اضطراب في التنفس أثناء النوم، قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما أن السمنة نفسها قد تزيد من حدة هذه الحالة.

- داء السكري:

بعض علاجات السكري، خاصة الإنسولين، قد تؤدي إلى زيادة الوزن نتيجة تخزين الدهون وزيادة الشهية.

- تأثير الأدوية:

تشمل بعض الأدوية التي قد تسبب زيادة الوزن:

مضادات الاكتئاب

أدوية الضغط

حبوب منع الحمل

أدوية الصرع

لماذا يجب الانتباه؟

وتشير الدراسات إلى أن تجاهل الأسباب الطبية قد يؤدي إلى فشل محاولات إنقاص الوزن، لذلك يُنصح بمراجعة الطبيب في حال زيادة الوزن بشكل مفاجئ أو غير مبرر.

نصائح للتعامل مع زيادة الوزن المرتبطة بالأمراض

ـ إجراء فحوصات هرمونية وطبية دورية

ـ تحسين جودة النوم

ـ اتباع نظام غذائي متوازن

ـ ممارسة النشاط البدني بانتظام

ـ استشارة الطبيب قبل تغيير أي علاج دوائي