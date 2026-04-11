محمد شريف يقود تشكيل الأهلي لمباراة سموحة بالدوري
مقدم مقترح منح المطلقة ثلث ثروة الزوج : هدفي حماية الأسرة
الولايات المتحدة تلغي البطاقات الخضراء لأقارب مسئولين إيرانيين
محامي رمضان صبحي يفجر مفاجأة بشأن قضية المنشطات
السيطرة على حريق بمستشفى الاستقبال و الطوارئ بقصر العيني
حزب الله : قصفنا بالصواريخ تجمعًا لجيش الاحتلال في محيط بنت جبيل بلبنان
إصابة 20 إسرائيليا في انقلاب حافلة ركاب بمفترق بوليج
80 % من قيمة المعاش .. حكم مرتقب في العلاوات الخمس
مجلس الوزراء: مصر تنتقل من المستوى المتوسط إلى المنخفض في مؤشر الإرهاب العالمي
مصر: المسار الدبلوماسي السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الأمريكية - الإيرانية
غدًا إجازة رسمية في مصر بمناسبة عيد القيامة؟.. اعرف المستحقين
عدد أيام إجازة شم النسيم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

كتبت في هذا المكان الأسبوع قبل الماضي مقال بعنوان اتمني ان تنجح التجربة وكنت بالفعل اتمني ان تنجح تجربة غلق المحلات في التاسعة مساء وان يستمر الشهر الذي قرره رئيس الوزراء بنفس الطريق حتي لو كان هناك استثناء لمده ثلاث ايام ولكني فوجئت بأنه امتد حتي آخر الشهر 

الحقيقة أنني علي مدي الأسبوعين  الماضيين ايدت قرار رئيس الوزراء لأكثر من سبب 

السبب الاول هو السبب الاقتصادي وتوفير الطاقة للدولة والناس ايضا..  وهناك اكثر من سبب آخر هام قد يكون هذا مطبق في دول أوروبا وفعلا بيعمل التزام الناس تذهب الي عملها مبكرا نشيطة وله جانب اجتماعي بالإضافة الي الجانب الاقتصادي انه "يلم" الاسرة في البيت 

اعلم ان الأسعار العالمية بدأت تستقر وقد تتراجع ولكن هذا لا يعني أن تعود القاهرة إلى الصخب والسهر بعد ان بدأت الأسرة تجتمع في البيت وكنا افتقدنا هذا.. الأولاد بدأوا العودة في التاسعة مساءا والالتزام بالمذاكرة والتفاعل مع أسرهم العالم كله، لديه كافيهات ومطاعم وأماكن ترفيه، لكن لديهم أيضاً "نظام". يغلقون في الثامنة ، والناس هناك لا تشعر بالحرمان، بل تشعر بقيمة الوقت الخاص والوقت الأسري. لماذا نصر نحن على أن تظل شوارعنا مستيقظة حتى الفجر 

نحن نقدر تماماً مجهودات الرئيس السيسي والحكومة في محاولة العبور بنا من هذه الأزمة العالمية الطاحنة. الدولة تتحمل الكثير لتأمين السلع وحماية الفئات الأكثر احتياجاً في ظل حروب لا دخل لنا بها رفعت الأسعار وجعلت العالم كله في حالة ارتباك. ومن هنا، كان قرار إغلاق المحلات "ضربة معلم" لانه يضرب اكثر من عصفور بيوفر اقتصاديا يجعل الناس تذهب الي عملها مبكرا يلم العائلة ينشط الرابط الاجتماعي ولمة العائلة مهمة في مصر والسنوات الماضية كنا نفند هذا ويوفر للأسر الذهاب للكافيهات والمولات وهو استنزاف لموارد الاسرة التي تتحمل الكثير من الضغوط 

كنت أتمنى أن يقول علماء النفس وعلماء الاقتصاد وعلماء الاجتماع كلمتهم ويشرحون لنا ماهو تأثير هذا القرار علي الأسرة اجتماعيا وعلي نظام العمل في مصر.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : مازلت أتمنى أن تنحج

