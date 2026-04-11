الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس العالم 2026 .. من المنتخب الفائز؟

مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، بدأت تقنيات الذكاء الاصطناعي تدخل بقوة في عالم التوقعات الكروية، مقدّمة تصورات مفصلة حول مسار البطولة والمنتخبات المرشحة للوصول إلى الأدوار النهائية، بل وحتى تحديد البطل المحتمل.

وبحسب تحليل أجرته خوارزميات متقدمة، فإن المنافسة على اللقب ستكون محتدمة بين عدد من كبار المنتخبات العالمية، إلا أن التوقعات تميل في النهاية لصالح منتخب البرازيل، الذي يُرجّح أن يتوج بالبطولة بعد مشوار قوي في الأدوار الإقصائية.

توقعات كأس العالم 2026

تشير توقعات الذكاء الاصطناعي، إلى أن الدور ربع النهائي سيشهد حضور نخبة من القوى التقليدية في كرة القدم، مثل فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، الأرجنتين، البرتغال، هولندا، بلجيكا، إلى جانب البرازيل في استمرار لهيمنة هذه المنتخبات على الساحة العالمية.

أما على مستوى المواجهات، فتتوقع النماذج الرقمية مباريات قوية ومثيرة، حيث قد تتفوق فرنسا على هولندا بركلات الترجيح، بينما تحسم إسبانيا مواجهتها أمام بلجيكا بفارق هدف.

وفي لقاء مرتقب، يُرجّح أن تتجاوز البرازيل منتخب إنجلترا بعد مباراة ممتدة للأشواط الإضافية، في حين قد تنجح الأرجنتين في إقصاء البرتغال.

بطل كأس العالم 2026

وفي نصف النهائي، تتوقع الحسابات أن تواصل فرنسا تألقها بتخطي إسبانيا، بينما تحسم البرازيل قمة لاتينية أمام الأرجنتين، لتضرب موعدًا مع المنتخب الفرنسي في النهائي.

وتشير التوقعات إلى أن المباراة النهائية ستكون متقاربة للغاية، لكنها قد تنتهي بفوز البرازيل بهدف دون رد، لتضيف لقبًا جديدًا إلى سجلها التاريخي.

كما تناولت التوقعات مسار بعض المنتخبات بالتفصيل، مثل إنجلترا، التي يُرجّح أن تبدأ مشوارها بشكل متوازن في دور المجموعات قبل أن تتأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكنها ستصطدم بعقبة البرازيل في ربع النهائي وتغادر البطولة.

وتعتمد هذه التنبؤات على تحليل بيانات ضخمة تشمل أداء المنتخبات في البطولات السابقة، وإحصائيات اللاعبين، والتصنيف العالمي، إلى جانب محاكاة آلاف السيناريوهات المحتملة للمباريات.

ورغم دقة هذه النماذج، يؤكد الخبراء أن كرة القدم تظل لعبة مفتوحة على المفاجآت، حيث يمكن لعوامل مثل الإصابات أو القرارات التحكيمية أو اللحظات الفردية أن تغيّر مجرى البطولة بالكامل.