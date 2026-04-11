محمود عاشور يعلن عن اعتزاله التحكيم بعد كأس العالم 2026

أعلن محمود عاشور قراره باعتزال التحكيم الدولي بعد مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذه المحطة ستكون الأخيرة في مسيرته داخل الملاعب، بعد سنوات من العمل في مجال التحكيم على المستويين المحلي والدولي.

نهاية المشوار التحكيمي

كشف عاشور، خلال تصريحاته التلفزيونية، أن بطولة كأس العالم المقبلة تمثل ختام رحلته في التحكيم، مشيرًا إلى أن لكل بداية نهاية. وأوضح أنه يشعر بالرضا عما قدمه طوال مسيرته، خاصة بعد حصوله على الشارة الدولية واستمراره ضمن قائمة الحكام الدوليين لمدة خمس سنوات، وهو ما يعتبره إنجازًا مهمًا في مشواره.

موقفه من أزمة الأهلي وسيراميكا

تطرق الحكم الدولي للحديث عن الجدل الذي أثير عقب مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أنه لا توجد أي تحقيقات رسمية تخص اللقاء حتى الآن. وشدد على أنه لن يحضر أي تحقيق يتعلق بالمباراة، معتبرًا أن المواجهة انتهت بالنسبة له بشكل كامل.

تفاصيل اللقطة الجدلية

وكان عاشور قد تواجد كحكم لتقنية الفيديو خلال اللقاء، حيث استدعى حكم الساحة محمود وفا لمراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل، والتي طالب خلالها لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بعد تدخل على اللاعب أحمد هاني. وبعد مراجعة اللعبة عبر تقنية الفيديو، قرر الحكم عدم احتساب أي مخالفة، وهو القرار الذي أثار نقاشًا واسعًا بين الجماهير.

طاقم تحكيم مصري في المونديال

ويُذكر أن عاشور ضمن طاقم تحكيم مصري تم اختياره للمشاركة في كأس العالم 2026، بقيادة حكم الساحة أمين عمر، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طلب، بينما يتولى عاشور مسؤولية تقنية الفيديو، في إنجاز جديد للتحكيم المصري على الساحة العالمية