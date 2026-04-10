لجنة الحكام تشكو سيد عبدالحفيظ إلى لجنة الانضباط بعد تقرير الحكم وفا

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الحكم محمود وفا، كتب في تقريره أن سيد عبدالحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تطاول عليه بعد مباراة سيراميكا كليوباترا.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، إن رابطة الأندية رأت أن ما كتب في تقرير الحكم يخص عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وهو ليس من اختصاصات الرابطة ولكنه من اختصاصات لجنة المسابقات.

وشدد، رابطة الأندية أبلغت لجنة الحكام بالواقعة، لتقوم بتقديم ما كتبه الحكم في تقريره ضد سيد عبدالحفيظ، إلى لجنة الانضباط.

واختتم، لجنة الانضباط بدورها ستقوم باستدعاء سيد عبدالحفيظ للتحقيق معه بشأن الواقعة.