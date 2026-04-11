أسوأ 5 سيارات موديل 2026 ندم أصحابها على شرائها

تشهد صناعة السيارات كل عام تدفقًا لموديلات جديدة تعد بالكثير من الابتكار والراحة، لكن الواقع الميداني لا يعكس دائمًا تلك الوعود البراقة.

فوفقًا لأحدث تقارير بيانات "كونسيومر ريبورتس" (Consumer Reports)، هناك قائمة من السيارات التي تركت أصحابها في حالة من الندم، والمفاجأة الكبرى هي أن السيارات الهجينة والكهربائية سيطرت على المراكز الأولى في عدم الرضا.

إليك رصد للسيارات الـ 5 التي أقسم أصحابها على عدم تكرار تجربة شرائها مرة أخرى:

جيب جراند شيروكي PHEV وتحديات الاعتمادية

تصدرت "جيب جراند شيروكي" الهجينة (PHEV) القائمة كأكثر سيارة تسببت في شعور الملاك بالندم.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى المشاكل المتكررة في المنظومة الهجينة المعقدة، وضعف مدى القيادة الكهربائي الفعلي مقارنة بما تم الإعلان عنه، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة المرتفعة التي لم تترجم إلى أداء يعكس قيمة العلامة التجارية العريقة في الطرق الوعرة.

مازدا CX-90 PHEV وعيوب البرمجيات المزعجة

جاءت "مازدا CX-90" الهجينة في المرتبة الثانية، وهي نتيجة صادمة لشركة تشتهر عادة برضا العملاء العالي.

اشتكى الملاك من خشونة في عمل ناقل الحركة عند التنقل بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين، بالإضافة إلى خلل في الأنظمة البرمجية للترفيه ومساعدة السائق، مما جعل تجربة قيادة هذه السيارة العائلية الفاخرة مليئة بالتوتر بدلاً من الراحة.

هوندا برولوج والافتقار إلى الهوية الخاصة

احتلت "هوندا برولوغ" الكهربائية المركز الثالث، حيث شعر العديد من المشترين أنها تفتقر إلى "روح هوندا" المعروفة بالاعتمادية والبساطة.

ويعود ذلك إلى أن السيارة تعتمد بشكل كبير على تقنيات ومنصات مشتركة من شركات أخرى، مما أدى إلى ظهور مشاكل في جودة التشطيب الداخلي وسرعة الشحن التي لم تلبي توقعات جمهور هوندا الوفي الذي كان ينتظر دخولاً أقوى لعالم الكهرباء.

آودي Q4 e-tron وصدمة القيمة مقابل السعر

في المركز الرابع جاءت "أودي Q4 e-tron"، حيث تركزت شكاوى الملاك حول ضعف التقنيات الداخلية مقارنة بسعرها المرتفع كسيارة فاخرة.

وأفاد المستخدمون بأن المدى الحقيقي للبطارية ينخفض بشكل حاد في الظروف الجوية المختلفة، كما أن واجهة المستخدم في الشاشات كانت بطيئة ومعقدة، مما جعل الكثيرين يشعرون بأنهم دفعوا ثمن العلامة التجارية فقط دون الحصول على التكنولوجيا المرجوة.

أكيورا ADX والبحث عن التميز المفقود

اختتمت "أكيورا ADX" القائمة في المركز الخامس، حيث وجد أصحابها أنها لا تقدم فوارق جوهرية تبرر سعرها مقارنة بشقيقتها الاقتصادية من هوندا.

ووصف الملاك تجربة القيادة بأنها تفتقر إلى العزل الصوتي الفائق واللمسات الفاخرة التي تميز سيارات أكيورا، مما أدى إلى شعور عام بأن السيارة لم ترتقِ لتكون خيارًا حقيقيًا في فئة الكروس أوفر المدمجة الفاخرة.

تثبت هذه القائمة أن التحول نحو المحركات الهجينة والكهربائية لا يزال يواجه عثرات كبيرة في مجالات البرمجيات والاعتمادية.

ومع سيطرة السيارات الصديقة للبيئة على قائمة "الأقل إرضاءً"، يبدو أن على الشركات المصنعة بذل جهد أكبر في تجربة المستخدم النهائية بدلاً من التركيز فقط على أرقام القوة والمدى، لضمان ألا يتحول حلم امتلاك سيارة جديدة إلى كابوس من الندم.