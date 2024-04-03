شراكة جديدة لرفع كفاءة الاتصال والأمان بين العملاء ومندوبي التوصيل

أعلنت طلبات، المنصة المتخصصة في مجال توصيل الطعام والتجارة السريعة اون لاين عن شراكة استراتيجية مع تطبيق تروكولر، العالمى في مجال التحقق من جهات الاتصال وحجب التواصل غير المرغوب فيه.

تستهدف تلك الشراكة تعزيز سلامة العملاء وتسهيل التواصل بينهم وبين مندوبي التوصيل.

وعن طريق تلك الشراكة ستتمكن الشركة من تعزيز ورفع كفاءة الاتصال والسلامة بين جميع الأطراف، لمزيدا من الثقة والأمان في التعاملات اليومية، حيث تتيح للعملاء التعرف على المكالمات الواردة من مندوبي التوصيل وهوية المتصل لتمييزها من بين المكالمات العديدة التي يستقبلها مستخدمي الهواتف الذكية، مما يحسن من تجربة العملاء ويساهم في تيسير العمل على مندوبي التوصيل وجعل تجربة التواصل بين الطرفين أبسط وأكثر أمانا.

وتعليقا على تلك الشراكة، أكدت هدير شلبي، المدير التنفيذي ، على التفاني والاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لتسهيل المعاملات ورضا العملاء