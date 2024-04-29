قارئ شفاه محترف يكشف عن تفاصيل خناقة محمد صلاح وكلوب.. ماذا قال؟

ما زالت خناقة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومدربه يورجن كلوب تسيطر على اهتمامات متابعي الدوري الإنجليزي باعتبارها لقطة الموسم كما وصفها معلق المباراة.

وعلى الرغم من كل التقارير التي تحدثت عن الواقعة لكن تصريحات صلاح وكلوب بعد المباراة لك تكشف ما حدث بالتحديد.

ماذا حدث؟

الواقعة التي حدثت على مرأى ونظر العالم أجمع، حدثت أثناء استبدال صلاح في المباراة التي جمعت ليفربول بفريق ويست هام، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في إطار الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تسببت هذه المشادة الكلامية في توتر الأجواء داخل النادي، وأثارت تساؤلات حول العلاقة بين صلاح وكلوب، اللذين ساهما بشكل كبير في نجاح ليفربول في السنوات الأخيرة.

وتطور الأمر إلى حوار ساخن بين الطرفين، وتدخل اللاعبين داروين نونيز وجو جوميز لتهدئة الوضع ومنع تفاقم الأزمة بين صلاح والمدرب.

تصريحات صلاح وكلوب بعد المباراة

وفي أول تصريحات له قال كلوب مقللا من الواقعة أو الاهتمام بها إنه تحدث مع محمد صلاح وانتهى الموقف".

وبعد انتهاء المباراة بالتعادل وابتعاد ليفربول نظريًا عن المنافسة، كان صلاح يسير في المنطقة الخاصة بالمقابلات الصحفية ويبدو غاضبًا.

بعض الصحفيين توجهوا لمحمد صلاح نجم ليفربول لإجراء مقابلات معه أو التعليق على ما حدث وهو ما قابله صلاح بالرفض التام قائلًا: "إذا تحدثت اليوم.. سوف تشتعل النيران" ، ورفض إجراء أي حوار".

قارئ شفاه يكشف تفاصيل الحوار

موقع "Sport Bible" البريطاني استعان بقارئ شفاه محترف، كشف أن صلاح قال في اللقطة التي شوهدت: "لا يوجد شيء يمكنني فعله حيال ذلك، لا شيء"، وذلك بعدما صافح مدربه بشكل فاتر.

قارئ الشفاه قال أيضًا إن رد كلوب كان غامضا، مما يشير إلى أن صلاح لم يكن جاهزا بالسرعة التي أرادها كلوب، واقترب المدرب الألماني وأثار غضب لاعبه بقوله شيئا ما".

ورد محمد صلاح بلهجة غاضبة بعدها: "سأحصل على بطاقة حمراء، بعد 7 سنوات قضيتها مع الفريق، بعد 7 سنوات".