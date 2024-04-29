تعليق صادم من ناقد رياضي: محمد صلاح أقوى من الأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات الناقد الرياضي شادي عيسي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وقال شادي عيسى: محمد صلاح أقوى من النادي الأهلي.



وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.