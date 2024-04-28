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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

منتخب مصر يرفع رصيده لـ 8 ميداليات بختام بطولة مراكش لألعاب القوى البارالمبي

صدى البلد

حقق لاعبو منتخب مصر لألعاب القوى البارالمبي 8 ميداليات متنوعة في ختام بطولة مراكش الدولية، والمقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 21 وحتى 29 أبريل الجاري.

وفي منافسات اليوم الختامي، تُوج جمعة محمد لاعب القرص فئة F56 بالميدالية الفضية، ومن قبل حقق محمد كمال الميدالية الذهبية في مسابقة القرص F37، بينما حقق عبد الرحمن محمد شبيب الميدالية الفضية في مسابقة الوثب الطويل، كما حصل كريم عبد التواب على فضية في منافسات 200 متر عدو، وحصد مصطفى فتح الله ميدالية فضية في منافسات 200 متر عدو، وحصل كريم محمود عبد التواب على ذهبية أخرى في منافسات 100 متر عدو فئة T44، فيما توج بالفضية اللاعب مصطفى فتح الله بمنافسات 100 متر عدو فئة T37، وحققت سهيلة طه الميدالية البرونزية ضمن منافسات القرص فئة F57.

بذلك يرفع المنتخب المصري البارالمبي رصيده في البطولة إلى 8 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين و5 فضيات وميدالية برونزية.

وتعتبر هذه البطولة إحدى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر لألعاب القوى في بطولة مراكش الدولية، بقائمة تضم 6 لاعبين من بينهم 5 لاعبين ولاعبة واحدة، في مسابقات العدو والرمي والوثب، وهم:
كريم محمود لاعب العدو في مسابقاتي 100متر و200متر فئة T44.
محمد كمال لاعب القرص في فئة F37.
عبد الرحمن يوسف لاعب الوثب الطويل فئة T46.
جمعة محمد لاعب القرص فئة F56.
مصطفى فتح الله لاعب العدو في مسابقة 200 متر فئة T37.
سهيلة طه لاعبة القرص فئة F57.

ويترأس البعثة شعبان الخطيب عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب من: محمد عيسي رئيس الجهاز الفني، وأحمد خيري مدرب رمي الرمح، وأحمد نصر مدرب العدو والوثب، ومحمود العطار إداري.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024.

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