عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى بميداليات بطولة مراكش الدولية

أشرف صبحي
أشرف صبحي

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي منتخب مصر البارالمبي لألعاب القوى؛ بعد تحقيق 8 ميداليات متنوعة في بطولة مراكش الدولية المؤهلة إلي دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.


أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعم ومساندة أبطالنا الرياضيين، وخاصًة البارالمبيين؛ تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث شهدت المنظومة الرياضية العديد من النجاحات، وكذلك حرص لاعبي مصر على تقديم أفضل ما لديهم من أداء والذى يُتوج بتحقيق مختلف الألقاب.


وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات المدرجة بأجندة اللجنة البارالمبية الدولية للتأهيل لدورة باريس 2024، حيث شارك بها ٦٤ دولة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

قرار عاجل من الفيفا بإيقاف قيد نادي الزمالك

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

شاب يتزوج فتاتين في فرح واحد.. حقيقة صور أشعلت السوشيال ميديا

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

فيديو من موبايل الجماهير يكشف السبب الحقيقي لخناقة صلاح وكلوب| ماذا حدث

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

"خريجي الأزهر" و"مؤسسة أبو العينين" تكرمان الفائزين في المسابقة القرآنية للوافدين.. صور

هيونداي تستدعي 30 ألف سيارة لهذا السبب

"بطل هجص".. هدف مازيمبي في الأهلي يشعل النار بين محمد نصر ورضا عبدالعال

مع اقترابه.. تعرف على أسعار الحج السياحي والجمعيات الأهلية| تفاصيل

خبير تربوي يكشف عن 12 خطوة لتوطين تدريس تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها بالمدارس

استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف قوات الاحتلال لمنزل في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة طبيعية.. أروى جودة تستعرض جمالها

بالأحمر الجريء.. ياسمين الخطيب تتألق على السوشيال ميديا.. شاهد

سعر صادم.. فستان ميريام فارس المكشوف في حد السعف يشعل السوشيال ميديا

الحزن يخيم على محمود قابيل.. تشييع جثمان عصام الشماع بحضور أهل الفن

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ