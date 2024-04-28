بعد الاحتفال بعيد القيامة.. هذا موعد إنهاء تطبيق قرار تخفيف أحمال الكهرباء

مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تطبيق قرار تخفيف الأحمال مرة أخرى، بات عدد من المواطنين يشعرون باستياء من قطع الكهرباء، حتى كشف مجلس الوزراء عن موعد إيقاف تطبيق قرار التخفيف، والتي جاء ابرزها الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. فما التفاصيل؟

إيقاف تخفيف الأحمال أثناء الاحتفال بـ عيد القيامة المجيد

يبدأ، اليوم الأحد الموافق 28 إبريل 2024، الاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط، وحتى يوم الأحد 5 مايو بمناسبة عيد القيامة المجيد، وجاء قرار مجلس الوزراء بوقف انقطاع الكهرباء بأعياد المسيحيين؛ تيسيرًا عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات، أسوة بما حدث خلال شهر رمضان المبارك.

موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء

أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على وجود قرار بوقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال الأيام القادمة في الكنائس، على أن يتم العودة لتخفيف الأحمال في وقت لاحق، وذلك كما حدث في شهر رمضان المبارك، مضيفًا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج 'على مسئوليتي'، المذاع على قناة 'صدى البلد'، أن وزارة الكهرباء راعت امتحانات الطلاب من تخفيف الأحمال من قبل.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه سيتم التنسيق بين وزارتي الكهرباء والتربية والتعليم خلال فترة الامتحانات.

وبحسب مصادر حكومية، فإن قرار تخفيف أحمال الكهرباء سيتم إلغائه بداية من منتصف شهر مايو المقبل، وذلك من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الارتفاع غير العادي لدرجات الحرارة خلال الأيام الماضية والمقبلة.

طلبا إحاطة عن انقطاع الكهرباء المستمر في الصيف

كان النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء بشأن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

واضاف الجبلاوي خلال طلب الاحاطة الاول أن المواطنين يتضررون من انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي أصبح شيئا أساسيا يوميا وخاصة بعد انتهاء شهر رمضان، موضحا أن شهر الصيف بدأ وهو مرتبط بارتفاع درجات الحرارة وخاصة محافظات الصعيد.

وأشار طلب الاحاطة المقدم الى أن انقطاع التيار الكهربائي يوميا أكثر من ساعتين حيث يتم التحميل على القرى أكثر، موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي قد يمتد إلى ثلاث ساعات يوميا ولم يجد المواطنين ملجأ الا شراء مولدات الكهرباء والتي تعمل بالسولار لتوليد الكهرباء، خاصة المخابز لمواجهة انقطاع الخدمة.

وأفاد الجبلاوي بأن بعض المواطنين قاموا بشراء الكشافات وشحنها لاستخدامها وقت انقطاع خدمة التيار الكهربائي حتى تتمكن من ممارسة أعمالهم اليومية بجانب قيام الطلاب بمذاكرة ومراجعة دروسهم وخاصة أن الامتحانات قد اقترب موعدها .

وتساءل محمد الجبلاوي كيف تكون حياة المواطنين في عام ٢٠٢٤ ، وكيف ترى وزارة الكهرباء أن حل مشكلة الطاقة الكهربائية في تخفيف الاحمال بهذه الطريقة وما المستهدف من هذا التخفيف ؟

وانهي محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة طلب الاحاطة الاول بسؤال موجه إلي وزارة الكهرباء عن خطة الوزارة لحل أزمة انقطاع الكهرباء وهل يوجد موعد محدد لانتهاء الأزمة التي أصبحت مستمرة ، طالبا بتحويل طلب الاحاطة إلي اللجنة المختصة أو الجلسة العامة.

كما تقدم بطلب إحاطة آخر في هذا الشأن حول عدم اتخاذ قرار واضح في إلغاء تخفيف الأحمال الكهربائية أثناء امتحانات الثانوية العامة والشهادة الإعدادية وعدم التنسيق مع وزارة التعليم لإعلان بيان مشترك في الموضوع الذي يمس كل البيوت المصرية، مطالبا بتحويل الطلب للجنة المختصة بوجود مسئول الوزارتين.