لست مثيرة للجدل وجوزي طلقني بسبب فيلم.. تصريحات نارية لـ غادة إبراهيم| ماذا قالت؟

أثارت الفنانة غادة إبراهيم، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريحاتها المثيرة في احد اللقاءات التليفزيونية، أبرزها تصريحها بأنها لا ترى نفسها مثيرة للجدل.. فماذا قالت؟

لا أرى نفسي مثيرة للجدل

قالت الفنانة غادة إبراهيم، إنها لا ترى نفسها سيدة مثيرة للجدل، وأن الفنانة هنا الزاهد وهشام ماجد، والمخرج أحمد الجندي والمنتج أحمد السبكي هم من رشحوها للمشاركة في فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة».

وقالت غادة إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية:

«مفيش حد في الوسط الفني معندوش مشاكل، بس الناس بتكتم على بعضها ومش بيقولوا وبتختفي سنين وترجع تاني، زي منى زكي لما طلعت وقالت أنا وياسمين عبد العزيز اتخانقنا في مسرحية «كدة أوكية»، وبعد شهرين أتصالحنا ومحدش عرف الموضوع ده، لكن في ناس تانية بتحب تشير الموضوع وتكبره ويوصل للنقابة.

لا أتعمد إثارة الجدل

أشارت الفنانة غادة إبراهيم إلى أنها لا تتعمد إثارة الجدل وبعض الأشخاص يقصدون مضايقتها، موضحة: « في ناس بتحطني في دماغها وتضايقني، أنا مش نجمة سوبر ستار ولا نجمة مصر الأولى»، مضيفة أنها عندما تتواجد على الريد كاربت في أي مهرجان بجوار نجوم كبار دائمًا تخطف الكاميرات كونها تتمتع بكاريزما عالية دون أن ترتدي ملابس مثيرة ملفتة.

مشكلتي في حياتي صراحتي ومبعرفش أتعامل مع حد مش بحبه

أكدت الفنانة غادة إبراهيم، أن “أغلب الناس اللي حواليا مش كويسين، ولذلك مشكلتي في حياتي هي صراحتي، ومبعرفش أتعامل مع حد مش حاباه”

وقالت غادة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه “أنا مش ذكية اجتماعيا بالقدر الكافي، وفيه ناس عندها القدرة انها تتلون وتعيش بوشين”

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، أن كل الكلام اللي وصل لدينا على لساني كذب، و قولت لدينا اعرفي الحقيقة قبل ما تزعلي مني، حتى أن دينا مرت بأزمة نفسية كبيرة جدا وبسببها ارتدت الحجاب".

جوزي طلقني بسبب مشهد في فيلم الإمبراطور

قالت الفنانة غادة إبراهيم، “جوزي طلقني بسبب مشهد ليا في فيلم الإمبراطور، وأنا عملت دوري في الفيلم من ورا جوزي"، مضيفة “لو اتعرض عليا أي أدوار مثيرة دلوقتي؛ مش هعملها” مؤكدة أن “سلمى أبو ضيف ممثلة رائعة، و”عملت مسلسل عالمي في رمضان".

وتابعت الفنانة غادة إبراهيم، “لم أعلم بمقلب رامز جلال في برنامج “رامز نيفر إند”، وتفاجأت، مؤكدة ”لو رامز كان جابني السنة دي؛ كنت ضربته، ولكن جورج وسوف كان عارف بالمقلب لما طلع".

وواصلت غادة إبراهيم "كان نفسي أعمل شخصية شجرة الدر، لأن أنا ست قوية، ونفسي أعمل شخصية صعبة".