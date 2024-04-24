انتي دعوتي المستحيلة!.. شريهان تحتل التريند بحديثها عن ابنتها| ماذا قالت؟

تصدرت الفنانة شريهان، التريند عبر محرك البحث جوجل، بعد ما شاركت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع متابعيها مجموعة من الصور من خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها «لؤلؤة»، مُعلقة بتعليق لطيف…

احتفال شريهان بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤة

«ابنتي الرائعة.. حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم

كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتي بخير.. سعيدة.. صادقة.. قوية.. ناجحة.. محققة ذاتك ومرتاحة البال.. ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك.. أما أنا.. فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد.. قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا

لؤلؤة وتالية القرآن

عادة ما تتصدر الفنانة شريهان التريند باحتفالها بأعياد ميلاد ابنتيها «لؤلؤة وتالية القرآن»، حيث دائما ما تشارك جمهورها ومتابعيها كل فترة بمجموعة من الصور لأسرتها الصغيرة وهي توجه لهم رسائل الحب والامتنان في كثير من الأحيان.

تالية القرآن.. وُلدت في ظروف مستحيلة

كانت الفنانة شريهان قد روت ي وقت سابق أنها رزقت بإبنتها الصغيرة تالية القرآن في ظروف شبه مستحيلة، حيث كتبت على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»:

« كُنتي حلم وأُمنية تمنتها على شقيقتك لؤلؤة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قٌلت لها أتمنى…

حسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل، وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وانا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم، وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شئ مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة…

أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل .. ولك الخيار في الاختيار واختياري بين أمرين تربية ومراعاة لؤلؤة أو إهدائها أخ أو أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون.. الهدية لا تُرد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لك كوني فكنت دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شئ، وذلك أيضًا كان بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها».