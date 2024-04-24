عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انتي دعوتي المستحيلة!.. شريهان تحتل التريند بحديثها عن ابنتها| ماذا قالت؟

الفنانة شريهان
الفنانة شريهان

تصدرت الفنانة شريهان، التريند عبر محرك البحث جوجل، بعد ما شاركت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع متابعيها مجموعة من الصور من خلال احتفالها بعيد ميلاد ابنتها «لؤلؤة»، مُعلقة بتعليق لطيف… 

txt

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

txt

إطلالات مثيرة وجسم رشيق..كيف أثرت ابنة مي كساب على قرار فقدان وزنها؟

احتفال شريهان بعيد ميلاد ابنتها لؤلؤة 

«ابنتي الرائعة.. حماك الله من كل سوء، وجعلك الله سعيدة وبخير وصحة وسلام، راضية مرضية وقرة عين لي ولشقيقتك تالية القرآن الكريم

كل عيد ميلاد حبيبتي وأنتي بخير.. سعيدة.. صادقة.. قوية.. ناجحة.. محققة ذاتك ومرتاحة البال.. ربك سبحانه وتعالى ووالدك راضي عنك.. أما أنا.. فقلبي دقاته تنطق بحروف اسمك لأحيا كل يوم من جديد.. قلبي راضي عنك ليوم الدين ومتشرف وفخور بيكي وكل ما أتمناه أن أراكي أسعد وأنجح بنات الدنيا

لؤلؤة وتالية القرآن 

عادة ما تتصدر الفنانة شريهان التريند باحتفالها بأعياد ميلاد ابنتيها «لؤلؤة وتالية القرآن»، حيث دائما ما تشارك جمهورها ومتابعيها كل فترة بمجموعة من الصور لأسرتها الصغيرة وهي توجه لهم رسائل الحب والامتنان في كثير من الأحيان.

تالية القرآن.. وُلدت في ظروف مستحيلة 

كانت الفنانة شريهان قد روت ي وقت سابق أنها رزقت بإبنتها الصغيرة تالية القرآن في ظروف شبه مستحيلة، حيث كتبت على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: 

« كُنتي حلم وأُمنية تمنتها على شقيقتك لؤلؤة وهي في سن الثامنة وحتى العشر سنوات قالت لي أريد أخت تلعب معي والعب معها، قٌلت لها أتمنى… 

حسم الأطباء الأمر بكلمة مستحيل، وفي نفس العام ديسمبر 2008 ذهبت لأداء فريضتي الحج وانا في خيمتي طلبتك من ربي وقرأت سورة مريم، وقُلت لربي سأسميها مريم أو تالية القرآن الكريم فأهداني ربي هديته لأن معه لا شئ مستحيل وكُنتي دعوتي المستجابة… 

أبلغت أطبائي فقالوا لي لا يمكن واستحالة، الحمل يجعل المرض نشط وأشرس في انتشاره ومستحيل .. ولك الخيار في الاختيار واختياري بين أمرين تربية ومراعاة لؤلؤة أو إهدائها أخ أو أخت.. فاخترت هدية ربي وقلت لهم هو يعلم وأنتم لا تعلمون.. الهدية لا تُرد فما بالكم إن كانت من الرحمن الرحيم، وقال لك كوني فكنت دعوتي المستجابة رغم استحالة كل شئ، وذلك أيضًا كان بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها».

شريهان لؤلؤة تالية القرآن لؤلؤة وتالية القرآن انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بعد حملات المقاطعة.. لماذا ترتفع أسعار الاسماك بالأسواق؟

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

بيان عاجل من حماس بشأن طلب نقل قياداتها من قطر إلى سوريا

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

ترشيحاتنا

بسبب بو طيب.. بيان عاجل من الزمالك بعد قرار الفيفا بوقف القيد

فيديوهات خادشة للحياء.. تيك توكر تواجه عقوبات مشددة بسبب الفسق والفجور

10 توصيات لأول مؤتمر عن الذكاء الاصطناعي وانتهاك الملكية الفكرية لوزارة العدل

الملك فؤاد خلال زيارته لمكتبة الإسكندرية: سعيد بوجودي في هذا الصرح العظيم| صور

نداء عاجل من السعودية للراغبين في أداء فريضة الحج

السيسي: أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستؤدي لتداعيات كارثية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان غريب.. أروى جودة تصدم متابعيها في أحدث جلسة تصوير

مكياج لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بجمالها | شاهد

نسخة منها.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا رفقة حفيدتها

مكشوف البطن.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا

فيديو

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ