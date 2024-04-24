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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

رسميًا... تعرف على تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين

صدى البلد

تصدر موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال، تريند البحث عبر محرك البحث جوجل، خاصة بعد ما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار الرسمي… 

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رسميًا تفاصيل أطول إجازة في العام للطلاب والموظفين 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراريين جاء نصهما: 

  • أن يكون يومي إجازة عيد العمال وشم النسيم مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارت والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم 

يُصادف موعد شم النسيم 2024 يوم 6 مايو 2024، وهو إجازة رسمية لجميع العاملين في الدولة سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، بأجر كامل.

موعد إجازة شم النسيم بعد قرار ترحيل إجازة عيد العمال 

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد قرر أن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بدلاً من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما قرر أيضًا أن يكون يوم الإثنين الموافق 6 مايو ، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم، ليكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 4 أيام متواصلة، تبدأ من الجمعة 3 مايو حتى الإثنين 6 مايو.

موعد عيد القيامة المجيد 

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح يوم الأحد 5 مايو بعيد القيامة المجيد بعد إنتهاء الصوم الكبير، والذي يليه عيد شم النسيم 6 مايو.

إجازة عيد تحرير سيناء

تعتبر إجازة عيد تحرير سيناء، أول إجازة للموظفين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، والتي توافق يوم الخميس 25 إبريل الجاري، والتي يعقبها العطلة الأسبوعية، لتكن الاجازة ثلاثة أيام متتالية ( الخميس- الجمعة- السبت).

عدد أيام الإجازات المقبلة في شهري إبريل ومايو 2024

بعد الإعلان عن قرار مجلس الوزراء بترحيل إجازات شهر إبريل ومايو، أصبح هناك 8 أيام لموظفي الحكومة، خاصة المسيحيين، وتتمثل في: 

  • إجازة عيد تحرير سيناء 2024: الخميس الموافق 25 إبريل.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 26 أبريل.
  • عطلة أسبوعية: السبت الموافق 27 إبريل.
  • إجازة عيد العمال: الخميس الموافق 2 مايو.
  • عطلة أسبوعية: الجمعة الموافق 3 مايو.
  • عطلة أسبوعية: السبت الموافق 4 مايو.
  • إجازة عيد القيامة للمسيحيين: الأحد الموافق 5 مايو.
  • إجازة شم النسيم: الإثنين الموافق 6 مايو.
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