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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ما أنسب وقت للشراء؟.. تفاصيل انخفاض أسعار السيارات الجديدة والمستعملة

صدى البلد

حالة من الركود أصابت سوق السيارات الجديدة والمستعملة، منذ أن ارتفع «الأوفر برايس» بشكل مبالغ فيه، مع الارتفاع الكبير لأسعارها، إلا أنه وخلال الساعات القليلة الماضية، زفت شعبة السيارات بالغرفة التجارية بشرى سارة لراغبي شراء السيارات.

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انخفاض أسعار السيارات

أوضح المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات انخفضت بمتوسط 15% في بعض موديلات السيارات، بالتزامن مع توفر الدولار بعد صفقة رأس الحكمة، لافتًا - في تصريحات تليفزيونية- إلى أن تلك الارتفاعات التي حدثت في الآونة الأخيرة كانت غير مبررة.

بالتوازي مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة، تراجعت أسعار السيارات المستعملة محليًا بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20%.

الوقت الأنسب لـ شراء السيارات 

أشار المستشار أسامة أبو المجد، إلى أن الوقت الحالي هو الأنسب لـ شراء السيارات في السوق المصرية، حيث لن يتكرر هذا الوقت مرة أخرى، نافيًا ما تم تداوله على لسانه عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الاعلام بشأن انخفاض سعر السيارات 600 ألف جنيه خلال الفترة المقبلة.

سبب انخفاض أسعار السيارات 

يرجع سبب تراجع أسعار السيارات إلى انخفاض الطلب على الشراء اعتقادًا من البعض بأن الأسعار ما زالت مرشحة للإنخفاض، وفقًا لما أوضحه المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، موضحًا أن الفترة الحالية ستكون فترة استقرار في أسعارها، وأن الزيادة في الأسعار شملت العالم أجمع، لكن مصر تشهد ارتفاعًا أكبر بسبب ازمة الدولار.

قال المستشار أسامة أبو المجد،  نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن الدولار تحول لسلعة والناس النهاردة أصبحت تأخذ الدولار وتتاجر به، والدولار ده أصبح في البيوت، متابعا : "حصل الكلام ده في الذهب لما الناس النهارده مبقتش تشتري من محلات الذهب".

وأضاف "أبو المجد" خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة": أن أي حاجة غير طبيعية ده وضع استثنائي وضع شاذ ولا تبني القواعد على الشواذ".

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أننا شاهدنا مشروع رأس الحكمة يساوي بالنسبة لنا توفير دولار عندما، حدث توفير دولار حدث انخفاض في الأسعار 5% و 10% وبعض الماركات  15%.

وتابع: الـ 10% دول عندنا في قطاع السيارات عندنا حاجة مش سهلة خالص ربما في الأجهزة المنزلية والكهربائية يكون بالنسبة لكم رقم قليل، لكن في السيارات 10% في عربية بمليون جنيه النهارده يعني بنتكلم في مائة الف جنيه ده رقم كبير جدا".

انخفاض اسعار السيارات الاوفر برايس شعبة السيارات بالغرفة التجارية المستشار أسامة أبو المجد الوقت الأنسب لـ شراء السيارات

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