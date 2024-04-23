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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الارتفاعات خلال الفترة الماضية كان غير مبرر

المستهلك تحول لتاجر| أبو المجد يكشف سبب أرتفاع أسعار السيارات.. فيديو

أسعار السيارات
أسعار السيارات

أكد المستشار أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات انخفضت ما بين 5 و10 و15 % في بعض موديلات السيارات مع توفر الدولار بعد صفقة تطوير رأس الحكمة، مشيرا إلى أن الارتفاعات خلال الفترة الماضية كان غير مبررة.


وأضاف أسامة أبو المجد، خلال حوار ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن الفترة الحالية ستكون فترة استقرار في أسعار السيارات وسبب التراجع في نسبة الشراء اعتقادا من البعض بأن الأسعار ما زالت مرشحة للانخفاض، موضحا أن الزيادة في الأسعار على مستوى العالم ولكن تشهد مصر ارتفاعا أكبر بسبب أزمة الدولار.

 

ارتفاع أسعار السيارات


وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن ارتفاع أسعار السيارات سببه عدم تدبير الدولار واتخاذ قرارات خاطئة أثرت على تجارة السيارات و تعرض للضرر منها المستهلك والتاجر على السواء، مؤكدا أن المستهلك تحول لتاجر سيارات خلال الفترة الماضية ولا يدفع ضرائب ولا عمالة وكان يتهرب من كل الالتزامات المالية.

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