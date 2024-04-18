أسعار السيارات تتراجع بعد استقرار سعر الصرف.. تفاصيل

قال أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إن سوق السيارات بالوقت الحالي يشهد ركود على الرغم من الطبيعي أو أن يكون هناك حالة من الانتعاش نتيجة الإنخفاض الذي حدث والذى وصل من 5 إلى 10%.

وأضاف أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن تلك النسبة ليست بقليلة بالنسبة للسيارات، حيث أنها ثاني أكبر سلعة بعد العقارات يكون سعرها مرتفع جدا.

وتابع أسامة أبو المجد نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن المستهلك المصري اليوم يكون منتظر المزيد من الإنخفاض نتيجة التحرك فى سعر الصرف.