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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

كنتي سبب طلاق ناس كتير.. مواجهة نارية بين ياسمين عز ومصطفى أبو سريع

الفنان مصطفى أبو
الفنان مصطفى أبو سريع

أحتل الفنان مصطفى أبو سريع، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمواجهته النارية مع الإعلامية ياسمين عز، عندما حل ضيفًا على برنامجها، ماذا حدث؟

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مواجهة نارية بين مصطفى أبو سريع وياسمين عز 

حل الفنان مصطفى أبو سريع ضيفًا على برنامج الإعلامية ياسمين عز، ووجه حديثه لها قائلاً: 

«يعني أيه فرعون صغير وكبير، عايزة إيه مننا يا ياسمين، ماله الفرعون الكبير والصغير، الكلام ده في الجنة.. اللي أنتي بتقوليه ده وهم، أوعي تقولي الكلام ده، خليكي واقعية في الكلام وعيشي الواقع، كنتي سبب في طلاق ناس كتير يا ياسمين، مينفعش ياحبيبتي

إحنا بنسعى علشان ندخل الجنة ونشوف الكلام اللي انتي بتقوليه دا.. والجنة مش على الأرض».

الناس بيطلبوا مني أقول "المال الحلال أهو" في الأفراح 

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان:" مصطفى أبو سريع: الناس بيطلبوا مني أقول "المال الحلال أهوه" في الأفراح حتى لو الفلوس مسروقة".

وجاء في التقرير أن الفنان مصطفي أبو سريع الذي قام بدور عاطف بمسلسل العتاولة، مع الفنان أحمد السقا، و باسم سمرة وزينة، قال إنه سعيد بدوره الذي ترك علامة مع المواطنين.

وأوضح أنه تلقى عروض كثيرة من أجل المشاركة في الفقرات الإعلانية، والمناسبات، معلقًا:" الناس عايزيني اقول المال الحلال أهو في الأفراح حتى لو الفلوس مسروقة".

الموسم الجديد من «كلام الناس»

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن مضمون الموسم الجديد من برنامجها « كلام الناس»، قائلة: 

«وحشتيني يا مدام، وانتي كمان يا آنسة وحشتيني، وخناقتك مع أخوكي الصغنن، لكن في الموسم ده مش هتكلم عن الستات ولا الجالة، أنا هتكلم الموسم ده عن الحوامل… 

وإزاي انا أهملت وتغافلت عن الحوامل السنين دي كلها كتلة الهرمونات اللي ماشية على الأرض، إزاي الحامل مدتهاش حقها، هذه الحامل اللي بتأكل لـ اثنين ياعيني، أم النطفة، وإزاي مأخدتش نصيبها من البرنامج ده، وهي قاعدة مكتومة كتمة الكحك، حقك علينا يا أم العيال».

سر «المال الحلال أهو»

بمجرد عرض مسلسل العتاولة، احتل الفنان مصطفى أبو سريع التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإفية الأشهر «المال الحلال أهو»، موضحًا في لقاء تليفزيوني: 

«فكرة إنك تشتغل وانت مرتاح دي حاجة تانية خالص وأحمد خالد موسى دائمًا كان بيقول الكاميرا بتصور قلوب مش وشوش، ودي انا كنت مصدقها طول عمري في شغلي لكن لما بتقابل اساتذة يؤكدون لك معلومة انت فاهمها ده كبير يعني فعلا احنا كنا مرتاحين معندكش مشكلة ان أنت تطرح لـ استاذ أحمد خالد موسى دائمًا مستنى الممثل أكثر اي شئ بيطوره..

شايف إن حد بيتجوز في الزمن اللي احنا فيه ده، الحلم بيتحقق واحده واده في عربية عفش جاية وإن بكره ممكن يبقى في فرح وبعده يبقى بيتجوز، فجت الفكرة يعني من هنا استاذ أحمد خالد دعمها وقالي لطيفة جدًا».

مصطفى أبو سريع التريند ياسمين عز المال الحلال أهو العتاولة

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