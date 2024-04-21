عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مذيعة تطرد بلوجر تونسية شهيرة على الهواء.. ما السبب؟

البلوجر التونسية
البلوجر التونسية الشهيرة مريم الدباغ

أثار طرد مذيعة شهيرة، بلوجر على الهواء مباشرة، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب وراء هذا القرار، فماذا حدث؟… 

txt

أشهر فتوة في مصر|ما لا تعرفه عن «عزيزة الفحلة».. دخلت لقاضي المحكمة بضهرها

txt

مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

مذيعة تطرد بلوجر تونسية شهيرة على الهواء

بينما كانت المذيعة أميمة العياري، تجري حوارا مع البلوجر الشهيرة والمثيرة للجدل مريم الدباغ، على الهواء مباشرة،  في أحد برامج رادي « الديوان أف إم» المحلي، وقعت بينهما مشادة كلامية.

خلال الحوار بين المذيعة والبلوجر، اتهمت البلوجر مريم الدباغ، المذيعة أميمة العياري بـ «استبلاهها»، معترضة على نوعية الأسئلة المطروحة عليها، الأمر الذي أثار غضب المذيعة التي ردت عليها قائلة: 

«لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسًا في الإعلام».

فأجابت البلوجر مريم الدباغ قائلة: «لم آت هنا لكي أدرس».

على الفور قطعت المذيعة الحوار، بعد ما تصاعد التوتر بينهما، معلنة عن تمرير الإعلانات، واعتذرت للمستمعين عن ما اعتبرته «التشنج المجاني» للبلوجر، موضحه أنها تجاوزت حدودها باستخدام عبارات مستهجنة بقصد تحقيق الفرقعة الإعلامية قائلة: 

«للأسف لن أكمل الحوار معها، لقد رفضت ذلك وسنواصل الاستماع للموسيقى إلى حين نهاية توقيت البرنامج».

المذيعة أميمة العياري

تفاعل المستمعين مع الواقعة 

تفاعل عدد من متابعي البرنامج مع تلك الواقعة، منتقدين أسلوب البلوجر مريم الدباغ، وطريقة حوارها مع المذيعة، وطريقة الاعتراض على الأسئلة، حيث هاجموها من خلال التعليقات، معتبرين أن أسئلة المذيعة منطقية.

اعتبر بعض منتقدي البلوجر الأشهر في تونس، أن تصرفها جاء لإثارة الجدل وخطف الأنظار بطريقة غير مناسبة.

رد البلوجر مريم الدباغ 

في وقت لاحق انتقدت البلوجر التونسية مريم الدباغ، من خلال مقطع فيديو، المذيعة أميمة العياري، - ردًا على مقولتها لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل-، حيث قالت خلال الفيديو: 

«أنا أعلم الدروس في كل شيء».

المذيعة أميمة العياري بلوجر الديوان أف إم البلوجر مريم الدباغ منصات التواصل الاجتماعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرواتب هتزيد| بشرى سارة لـ 18 مليون موظف.. والتطبيق في هذا الموعد

وظائف الكهرباء.. التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم

حسين لبيب: هذا اللاعب مفيش زيه في مصر ولا المنطقة العربية

نشروا أخبارا كاذبة.. النيابة تحيل 11 متهما للمحاكمة في واقعة طالبة العريش

صدمة للزمالك من رابطة الأندية| عقوبات قاسية للفارس الأبيض.. ومفاجأة في تقرير إبراهيم نورالدين

السوشيال ميديا تتشح بالأسود| السر وراء وفاة البلوجر روكا.. حكاية حادث كوبري الحرفيين

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

خبير لوائح يفجر مفاجأة عن إيقاف القيد للزمالك 3 فترات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ذكري وفاة الخال.. سرقة الأبواب الحديدية لمقبرة الأبنودي

صلاة الاستخارة.. كيفية أدائها في 10 خطوات مهمة

نقابة الصحفيين ترد على "المهن التمثيلية" بشأن عزاء صلاح السعدني.. فيديو

بسبب عزاء السعدني.. أشرف زكي يهاجم محمد الباز: «مش مستنيين حد يعلمنا.. ما تعملش فتنة»

بسبب عزاء صلاح السعدني.. محمد الباز: أشرف زكي مدين بالاعتذار للصحفيين

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. مي كساب تشعل السوشيال ميديا برشاقتها

بملابس محتشمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار من عيد ميلاد ابنتها

ببطن مسطح.. دينا داش تثير الجدل بعد ولادتها

داخل الجيم.. سارة سلامة تثير الجدل بملابسها

فيديو

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

مبادرة جديدة.. خفض أسعار الخبز السياحي والفينو لـ 40%

الصحة العالمية تحذر .. جائحة جديدة تثير مخاوف الدول من انتشار مرض مميت

معتصم النهار عن انتقادات مسلسل "لعبة الحب": مش بهتم بالكلام السلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ