مذيعة تطرد بلوجر تونسية شهيرة على الهواء.. ما السبب؟

أثار طرد مذيعة شهيرة، بلوجر على الهواء مباشرة، حالة من الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن السبب وراء هذا القرار، فماذا حدث؟…

مذيعة تطرد بلوجر تونسية شهيرة على الهواء

بينما كانت المذيعة أميمة العياري، تجري حوارا مع البلوجر الشهيرة والمثيرة للجدل مريم الدباغ، على الهواء مباشرة، في أحد برامج رادي « الديوان أف إم» المحلي، وقعت بينهما مشادة كلامية.

خلال الحوار بين المذيعة والبلوجر، اتهمت البلوجر مريم الدباغ، المذيعة أميمة العياري بـ «استبلاهها»، معترضة على نوعية الأسئلة المطروحة عليها، الأمر الذي أثار غضب المذيعة التي ردت عليها قائلة:

«لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل، بإمكاني أن أقدم لك دروسًا في الإعلام».

فأجابت البلوجر مريم الدباغ قائلة: «لم آت هنا لكي أدرس».

على الفور قطعت المذيعة الحوار، بعد ما تصاعد التوتر بينهما، معلنة عن تمرير الإعلانات، واعتذرت للمستمعين عن ما اعتبرته «التشنج المجاني» للبلوجر، موضحه أنها تجاوزت حدودها باستخدام عبارات مستهجنة بقصد تحقيق الفرقعة الإعلامية قائلة:

«للأسف لن أكمل الحوار معها، لقد رفضت ذلك وسنواصل الاستماع للموسيقى إلى حين نهاية توقيت البرنامج».

المذيعة أميمة العياري

تفاعل المستمعين مع الواقعة

تفاعل عدد من متابعي البرنامج مع تلك الواقعة، منتقدين أسلوب البلوجر مريم الدباغ، وطريقة حوارها مع المذيعة، وطريقة الاعتراض على الأسئلة، حيث هاجموها من خلال التعليقات، معتبرين أن أسئلة المذيعة منطقية.

اعتبر بعض منتقدي البلوجر الأشهر في تونس، أن تصرفها جاء لإثارة الجدل وخطف الأنظار بطريقة غير مناسبة.

رد البلوجر مريم الدباغ

في وقت لاحق انتقدت البلوجر التونسية مريم الدباغ، من خلال مقطع فيديو، المذيعة أميمة العياري، - ردًا على مقولتها لست أنت من سيعلمني ماذا أسأل-، حيث قالت خلال الفيديو:

«أنا أعلم الدروس في كل شيء».