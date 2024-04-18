مهدد بالسجن| سر غياب حسين الشحات عن المحكمة في قضية الشيبي.. وماذا طلب المحامي ؟

في غياب اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ونظيره اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بدأت اليوم محكمة مدينة نصر، أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في القضية المعروفة إعلاميا بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز أثناء مباراة جمعت بين فريقيهما في الدوري العام المصري.

لماذا غاب حسين الشحات عن محاكمته؟

وغاب اللاعب حسين الشحات عن محاكمته بسبب تعرضه لإصابة قوية في الوجه خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وأعلن الأهلي بعد المباراة عبر موقعه الرسمي، نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا.

وتبين بعدها إصابة اللاعب بشرخ في عظمة العين وشرخ جانبي في الرأس، وهو ما تسبب في غياب اللاعب عن محاكمته اليوم.

تفاصيل قضية حسين الشحات

في يوم 23 يوليو 2023 تعدى حسين الشحات بالضرب على محمد الشيبي بسبب احتكاك بين اللاعبين بعد انتهاء مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري على استاد الدفاع الجوي.

وبادر حسين الشحات بصفع محمد الشيبي بعد استفزاز الأخير له، مما تسبب في تدخل عدد من لاعبي الفريقين لاحتواء الأزمة على أرض الملعب.

وبدأت حرب بيانات متبادلة من الطرفين بعد تحديد جلسة 18 إبريل القادم للنظر في دعوى الشيبي ضد الشحات في القضاء المدني.

وفي وقت سابق حدّدت محكمة جنح مدينة نصر في القاهرة جلسة اليوم الخميس، لنظر أولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر محمد الشيبي، مغربي الجنسية، أثناء المباراة التي جمعت فريقيهما بإستاد الدفاع الجوي.

ماذا طلب محامي الشحات ؟

وخلال الجلسة، طلب محامي حسين الشحات استدعاء كل من لاعبي الأهلي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ورامي ربيعة وعلي معلول الذين كانوا شهودًا على الواقعة للاستماع لأقوالهم، بالإضافة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي وقت حدوث الواقعة.

كما طلب المحامي استدعاء كل من جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وكذلك طاقم تحكيم المباراة للاستماع لأقوالهم.

اتهامات الشيبي لـ الشحات

واتهم الشيبي في بلاغه حسين الشحات لاعب الأهلى بالبلطجة والضرب والسبّ والقذف والإهانة والترويع، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي.

وقال بلاغ الشيبي إن وكل ذلك ترتب عليه إيذاء نفسي وجسدي عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.

هل يدخل الشحات السجن ؟

وفقا للمادة رقم (241) من عقوبات القانون المصري والتي تنص علي ( كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مده تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مده لاتزيد عن سنتين أو بغرامة لاتقل عن عشرين جنيها مصريا ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى).أما اذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل بإستعمال أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.

ويفصل القانون بعد ذلك الأمر فيوضح أنه في حالة كانت جنحة ضرب دون إصابة وذلك في حالة شخص ضرب شخصا آخر لكن المجني عليه لم يصاب بأي آثار أو جروح أو كدمات، فواقعة الضرب هنا دون إثبات حالة. ولذلك لا يوجد له قانون عقوبة.

كما أن قانون العقوبات نص على أن ارتكاب جريمة القذف تكون الغرامة فيها لا تقل عن 5 آلاف جنيه، و200 جنيه بالنسبة لارتكاب جريمة السب وذلك في حالة إن كان السب أو القذف بسيطا، أما لو كان يخدش الشرف والعرض ففي هذه الحالة يكون الحبس لا يقل عن 6 أشهر.

وكان عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية علق على إحالة حسين الشحات نجم النادي الأهلي للمحاكمة في ازمة صفع محمد الشيبي نجم نادي بيراميدز، عبر " X" قائلًا: مجلس ادارة الاتحاد كان يجب أن يصعد للكاف والفيفا منذ بداية توجه اللاعب محمد الشيبى للقضاء المدنى.

وتابع: يجب على مجلس الإدارة إبلاغ لجنة الاتحادات فى الكاف والفيفا والفيفا يملك الأدوات لإيقاف اللاعب وإجباره على سحب الشكوى وأيضا توجيه تحذير للنادى المسئول وقد يصل الأمر لسحب رخصة مزاولة النادي لأن ما يحدث مخالفة للقانون الأساسي للفيفا.

وأضاف: الأهلى تأخر فى التحرك لدى الفيفا وقد يصل الأمر لمنع اللاعب من السفر وقد يكون النادى مقبل على مباراة خارجية ويقع الضرر على النادي فى النهاية.