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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تغيب حسين الشحات عن أولى جلسات محاكمته بسبب التعدي على محمد الشيبي

حسين الشحات
حسين الشحات

غاب اللاعب حسين الشحات، عضو فريق النادي الأهلي لكرة القدم الأول، عن حضور جلسة محاكمته في قضية اتهامه بالتعدي على اللاعب المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، خلال مباراة الفريقين في بطولة دوري NILE.

وفي الجلسة، لم يحضر الشيبي أيضًا، وهذه الواقعة بدأت بتقرير من الشرطة خلال مباراة الفريقين، يتهم فيه حسين الشحات بالاعتداء على الشيبي.

واتهم  الشيبي حسين الشحات بالسب، والقذف، والضرب، والإهانة، والترويع، بالإضافة إلى التهديد بالإيذاء الجسدي، مما أدى إلى إصابته بأذى نفسي وجسدي، وذلك بعد نشر فيديوهات توثق واقعة الصفع على منصات التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الشيبي قد تغيب عن الحضور والمثول أمام لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بعد استدعائه مرتين في الفترة السابقة، وقد اعتذر عن التواجد في المرة الأولى لأسباب شخصية، وفي المرة الثانية بسبب مشاركته في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب في الدوري.

اللاعب المغربي محمد الشيبي اللاعب حسين الشحات المقاولون العرب المغربي محمد الشيبي لاعب نادى بيراميدز محمد الشيبي

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