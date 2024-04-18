توابع الهزيمة أمام الزمالك.. كولر يطلب رحيل مهاجم الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير اليوم عن مفاجأة بشأن مصير اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لن يستمر في المشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير في تصريحاته على راديو أون سبورت إف إم أن المدرب مارسيل كولر قد طلب رحيل موديست، لكن إدارة النادي رفضت الأمر، مؤكدة على رغبتها في الاحتفاظ به.

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي ردت على طلب كولر بالاحتفاظ بموديست، مشيرة إلى أنها ستصبر عليه وستنتظر تحقيقه لنسبة مشاركته المحددة في المباريات وتحقيقه للأهداف المطلوبة والمتفق عليها في عقده.

ولفت شوبير إلى أنه بالرغم من هذا، فإن موديست من المحتمل أن يغادر الفريق في الأيام القادمة، نظرًا لتواضع مستواه وعدم تقديمه لأداء مرضيًا منذ انضمامه للنادي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.