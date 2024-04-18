طريقة لعب جديدة.. مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي أمام مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الإعلامي أحمد شوبير اليوم عن قرار جديد سيتبناه مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في مباراتهم ضد فريق مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأشار شوبير في تصريحات إذاعية على راديو أون سبورت إف إم إلى أن كولر سيغير طريقة لعب الأهلي في هذه المباراة، مما قد يتضمن استخدام مزيد من اللاعبين الدفاعيين أو تعديل التشكيلة التكتيكية بشكل عام.

وأوضح شوبير أن كولر يعتزم إغلاق المباراة وتحويلها إلى مباراة أكثر استقرارًا، نظرًا للظروف المعقدة في الكونغو وطبيعة ملعب اللقاء.

وقد كشف عن قلق كولر بشأن استخدام وسام أبوعلي، مهاجم الأهلي، في هذه المباراة بعد عودته من الإصابة، حيث من المرجح أن يقلل من مشاركته الأساسية في المباراة.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته مع مازيمبي في الكونغو في السابعة مساء يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أرضية ملعب مدينة لوبومباشي الكونغولية.