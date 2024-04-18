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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أشهر فتوة في مصر|ما لا تعرفه عن «عزيزة الفحلة».. دخلت لقاضي المحكمة بضهرها

عزيزة الفحلة أشهر
عزيزة الفحلة أشهر فتوة في مصر

على مر الزمان، هناك الكثير من السيدات المبهرات، والخارقات عن طبيعة الأنثى البسيطة، فنجد التي تمكنت من حكم البلاد، والتي وقفت في وجه الأعداء، والتي حصلت على لقب (ست بـ 100 راجل)، والغريب من بين النماذج المختلفة للنساء نجد (الفتوة)..

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أشهر فتوة في مصر 

حصلت السيدة صبحه إبراهيم علي عيسى الغندور، الشهيرة بـ «عزيزة الفحلة»، على لقب أشهر فتوة في المغربلين، خلال حياتها، فما قصتها؟… 

تزوجت السيدة صبحة إبراهيم علي عيسى الغندور الشهيرة بـ «عزيزة الفحلة» من ابن عمها المقيم بمنطقة باب الخلق، وبعد زواجها انتقلت للعيش معه، وأنجبت ابنتها نبوية، ثم حصلت على الطلاق، لتعود مرة أخرى إلى المغربلين، واستقرت في درب الأغوات.

دخول عزيزة الفحلة عالم الفتونة

أسست عزيزة الفحلة حياتها، من خلال محل صغير في المغربلين، ثم تزوجت من الحاج محمد، وأنجبت من الذكور والإناث، لتدخل بعد ذلك عالم الفتونة، حيث اشتهرت بالقوة والحق، فكانت دائمًا ما ترد للفقير والضعيف حقهم، إلى جانب جمعها للشباب يوميًا في الحارة كي تعلمهم رفع الأثقال، وكان منهم مختار حسين الذي حصل على بطولة العالم.

كانت السيدة عزيزة الفحلة تاجرة حبوب وغلال، وكانت تمتلك محلات وأكشاك كثيرة، إلى جانب امتلاكها قهوة أطلقت عليها قهوة الفحل للفلاحين.

محمود المليجي: اتعلمت الجدعنة من عزيزة الفحلة

كان الفنان الراحل محمود المليجي يسكن في أحد منازل عزيزة الفحلة، وكان دائمًا ما يحب مشاهدة التحطيب ويحضر الخناقات في المنطقة، حتى تعلم من عزيزة الفتونة وتدرّب على يدها.

وبينما حلّ الفنان محمود المليجي ضيفًا في إحدى البرامج التليفزيونية قال إنه تعلم الجدعنة من عزيزة الفحلة.

عزيزة الفحلة تدخل المحكمة بضهرها

كانت عزيزة الفحل كثيرة المشاكل، وفي إحدى المرات قال لها القاضي في المحكمة “مشوفش وشك تاني”، وبعد ذلك حدثت مشكلة جديدة فدخلت على القاضي في قاعة المحكمة بظهرها، مثيرة تساؤل القاضي «انتي داخلة بضهرك ليه؟!» فردت قائلة: «مش أنت قولتلي مشوفش وشك تاني دخلتلك بضهري»، فضحك القاضي بشكل هستيري وأنهى القضية في يومها دون أي تعقيدات.

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