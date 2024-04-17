فائدة تصل لـ 30%.. تفاصيل أعلى عائد على شهادات إدخار البنك الأهلي

منذ بداية العام الجاري 2024، وطرح مجموعة من البنوك لـ شهادات الإدخار ذات العائد المرتفع، أبرزها بنكا الأهلي المصري ومصر، بات الكثير من المواطنين المصريين يتابعون عن كثب الشهادات المطروحة، باحثين عن الأعلى عائد من بينها.

طرح البنك الأهلي المصري، منذ مطلع العام الجاري 2024، شهادات ادخار مختلفة لتناسب رغبات المواطنين المصريين، أبرزها:

الشهادة البلاتينية السنوية:

يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري 1000 جنيه مصري، ومضاعفاتها، ليصل العائد السنوي منها 27% يُصرف بنهاية المدة، ويصل لـ 23.5% يتم صرفها شهريًا.

بضمان تلك الشهادة يمكن إصدار البطاقات الإئتمانية بكل أنواعها، كما يمكن الاقتراض أيضًا بضمانها.

شهادات الـ 30% المتناقصة

تعتبر الشهادة المتناقصة بعائد الـ 30%، التي طرحها البنك الأهلي المصري، خلال العام الجاري، واحدة من أبرز الشهادات الادخارية، والتي يتم الاستثمار فيها بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، على أن يكون العائد 30% في أول سنة، و 25% في السنة الثانية، و 20% في السنة الثالثة، ويكون صرف العائد بصفة دورية سنوية.

الشهادة البلاتينية المتناقصة

يتم تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية المتناقصة، والتي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، بدورية صرف العائد شهريًا، حيث يمكن للعميل الاستثمار في هذه الشهادة لمدة 3 سنوات، بعائد شهرية متغير طوال مدة اكتتاب الشهادة.

يكون الحد الأدنى لشراء تلك الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويصل في السنة الأولى إلى 26%، والسنة الثانية 22%، والسنة الثالثة 18%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

تصل مدة الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير إلى 3 سنوات، وتتميز بأن لها عائد ثابت طوال مدة الشهادة، إضافة إلى ذلك فإنه يجري احتساب العائد منها من الشهر التالي لشراء الشهادة، ويتم صرف العائد منها شهريًا بنسبة تصل إلى 21.5%.

شهادة ادخار أمان المصريين