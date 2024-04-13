فرصة استثمارية مضمونة|بنك يطرح شهادة بفائدة تراكمية 85% مدتها 3 سنوات

تمثل شهادات الادخار أو الاستثمار في البنوك المصرية فرصة استثمارية مثيرة ومضمونة، سواء كان رأس المال صغيرا أو كبيرا، ولهذا السبب توسعت البنوك في إصدار شهادة ذات العائد المرتفع لصالح المواطن الذي يملك رأس مال صغير قبل المستثمر الكبير، ومن يريد شراء شهادات الاستثمار بمبلغ كبير.

وارتفعت معدلات البحث حول شهادات البنك الأهلي الكويتي- مصر، خاصة بعد إعلان البنك عن طرح شهادات ادخارية جديدة بعائد تراكمي يصل إلى 85% لمدة 3 سنوات، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادة الادخارية الجديدة بالجنيه المصري.

يأتي ذلك عقب إصدار البنك منذ شهرين شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي بفائدة 75%، على أن يسدد العائد في نهاية الفترة.

فرصة استثمارية مثيرة ومضمونة

وأوضح البنك عبر موقعه الإلكتروني أنه في حالة إيداع 100 ألف جنيه سيكون العائد 85 ألف جنيه يتم الحصول عليها بعد 3 سنوات من ربط الشهادة.

ويمكن شراء الشهادة الادخارية الجديدة بالجنيه المصري من البنك الأهلي الكويتي، بفائدة 85% متراكمة من جميع فروع البنك، ويتم إضافة سعر الفائدة العائد تلقائيًا إلى الحساب الجاري أو حساب التوفير الخاص بالعميل في البنك الأهلي الكويتي.

وتصدر الشهادة بحد أدني 1000 جنيه، لمدة 3 سنوات مع إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة وفقًا لجداول الاسترداد المعلنة.

وقد طرح البنك الأهلي الكويتي _ مصر بداية العام الحالي شهادة ادخار تراكمية بعائد ثابت تراكمي 75% في نهاية مدة الشهادة وبعائد سنوي 18.80% وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

ويقدم البنك الأهلي الكويتي _ مصر شهادة لمدة 7 سنوات أخرى بعائد تراكمي 200%، وبعائد سنوي 10.40% بحد أدني بداية 1000 جنيه.

ويوفر البنك الأهلي الكويتي _ مصر شهادة لمدة 10 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه بعائد سنوي 9.59%.

ويقدم البنك الأهلي الكويتي مصر أيضًا شهادة لمدة 7 سنوات أخرى بعائد تراكمي 200%، وبعائد سنوي 10.40% بحد أدني بداية 1000 جنيه.

ويوفر البنك الأهلي الكويتي مصر شهادة لمدة 10 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه ومضاعفتها بعائد سنوي 9.59%.

ويتم إصدار الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتكون الشهادات التراكمية مدتها 3 سنوات، كما تتوفر إمكانية الاسترداد بعد 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة حسب إعلان جداول الاسترداد.

كما يتم إضافة العائد تلقائيًا في نهاية فترة استحقاق الشهادة إلى حسابك الجاري أو حساب التوفير ويمكن استرداده بعد 6 أشهر من الشراء.

أرباح البنك الأهلي الكويتي

وحسب صحيفة القبس الكويتية، كشفت نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي – مصر، في 13 مارس الماضي 2024، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، ارتفاع صافي أرباح البنك بنحو %67، ليسجل 2.803 مليار جنيه مصري مقابل 1.68 مليار جنيه مصري خلال عام 2022.

ونما صافي الأرباح التشغيلية لـ البنك الأهلي الكويتي – مصر، بنحو %82 خلال العام الماضي ليسجل 3.92 مليارات جنيه مصري، مقابل 2.16 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.

وعلى صعيد المركز المالي لـ البنك الأهلي الكويتي – مصر، ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل %29 ليسجل 97.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 75.6 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022.

وسجل صافي الدخل من العائد 4.08 مليارات جنيه مصري مقارنة بـ 2.74 مليار جنيه مصري في عام 2022 بزيادة قدرها %49. ويرجع هذا النمو الملحوظ في الأرباح إلى ارتفاع إجمالي محفظة القروض بنحو %39 ليصل إلى 49.48 مليار جنيه مصري مقارنة بـ35.61 مليار جنيه مصري خلال عام 2022، كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة %26 ليصل إلى 83.06 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 66.15 مليار جنيه مصري في نهاية 2022.