استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة أعلى شهادات الادخار بالبنوك التي من خلالها يحصلون على فوائد كبيرة عند القيام بشرائها، حتى أن بنكي مصر والأهلي هما أعلى البنوك وأبرزها في طرح مثل هذه الشهادات، حيث إن الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه، ويمكن شراء الشهادة إما عائدا ثابتا أو عائدا متغيرا.

الحل الأفضل للادخار

وفي هذا الصدد، طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، كما طرح البنكان شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، حيث تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم إصدارها للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

من جانبه، طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات ادخار ثلاثية مدتها ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 22% يصرف شهريا، والشهادة مقسمة إلى 3 فئات وهي كالتالي:

- شهادة premium «بريميوم» مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 22%، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة plus مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 21% والحد الأدنى للشراء 1 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة prime مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 20% والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

كما أعلن بنك قناة السويس عن شهادة ادخار weekend saver، تتيح عائداً ثابتاً يتم صرفه أسبوعياً، وتبلغ مدة شهادة الادخار نحو 3 سنوات، ويصل الحد الأدنى للشراء إلى 10 آلاف جنيه، فهى متاحة للشباب من 16 وحتى 35 عاما.

تأثير الشهادات بالجنية

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن طرح شهادات الادخار بالبنوك، بعائد شهري، قرار جيد، وسينعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث سيتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ولكن ليس بشكل سريع.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شهادات الادخار تعد الاختيار الأنسب لمن لا يمتلكون أي خبرات استثمارية في مجال معين.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على شهادات 27% سيكون له أثر في انخفاض سعر الذهب والدولار خلال الفترة القادمة.

مميزات الشهادات بالبنوك

وسوف نرصد لكم أهم مميزات شهادة ادخار البنك الأهلى ذات العائد المتغير 2024، والتي جاءت كالآتي:

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلى 2024 الثلاثية ذات العائد الشهرى ذات العائد المتغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك، فإنه يجرى احتساب العائد من الشهر التالى لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصل في السنة الأولى إلى 22%، وفى السنة الثانية إلى 18%، وفى السنة الثالثة إلى 16%.

كما نرصد لكم شهادة ادخار البنك الأهلى 2024.. ذات العائد الثابت، والتي جاءت كالآتي:

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلى 2024 الثلاثية ذات العائد الشهرى بأن لها عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، كما يتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ 19%.

- شهادة ادخار أمان المصريين 2024

- يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.

- يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.

- يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

- يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الإسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط»، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

كما نرصد أيضا، تفاصيل شهادة ابن مصر في ضوء المعلومات التي أتاحها البنك عبر صفحته الرسمية، والتي جاءت كاآتيي:

- تصدر شهادة ادخار القمة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في شهادة القمة: 3 سنوات.

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل الفائدة في السنة الأولى إلى 22% وفي السنة الثانية إلى 18% كما تبلغ في السنة الثالثة إلى 16%.

- تتميز بسعر الفائدة الثابت طوال فترة الشهادة ويصرف العائد شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة 2024.