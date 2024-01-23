عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

استثمارها يصل لـ 3 سنوات.. تعرف على أعلى عائد شهادات ادخار في مصر 2024|وهذا آخر موعد للشراء

أعلى عائد ادخار 2024
أعلى عائد ادخار 2024

يرغب العديد من الأشخاص في معرفة أعلى شهادات الادخار بالبنوك التي من خلالها يحصلون على فوائد كبيرة عند القيام بشرائها، حتى أن بنكي مصر والأهلي هما أعلى البنوك وأبرزها في طرح مثل هذه الشهادات، حيث إن الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه، ويمكن شراء الشهادة إما عائدا ثابتا أو عائدا متغيرا.

 الحل الأفضل للادخار 

وفي هذا الصدد، طرح بنكا الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، كما طرح البنكان شهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، حيث تبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم إصدارها للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب مدة الشهادة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

من جانبه، طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات ادخار ثلاثية مدتها ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 22% يصرف شهريا، والشهادة مقسمة إلى 3 فئات وهي كالتالي:

- شهادة premium «بريميوم» مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 22%، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة plus مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 21% والحد الأدنى للشراء 1 ملايين جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

- شهادة prime مدتها 3 سنوات بعائد ثابت يصرف شهريا نسبته 20% والحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

كما أعلن بنك قناة السويس عن شهادة ادخار weekend saver، تتيح عائداً ثابتاً يتم صرفه أسبوعياً، وتبلغ مدة شهادة الادخار نحو 3 سنوات، ويصل الحد الأدنى للشراء إلى 10 آلاف جنيه، فهى متاحة للشباب من 16 وحتى 35 عاما.

تأثير الشهادات بالجنية 

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن طرح شهادات الادخار بالبنوك، بعائد شهري، قرار جيد، وسينعكس إيجابيا على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث سيتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه ولكن ليس بشكل سريع.

سعر ومدة وطريقة شراء شهادات ادخار الفائدة 27% من البنوك

غدا.. صرف عوائد شهادات الادخار 22.5% و25% من البنوك

وأضاف الإدريسي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن شهادات الادخار تعد الاختيار الأنسب لمن لا يمتلكون أي خبرات استثمارية في مجال معين.

وأشار إلى أن إقبال المواطنين على شهادات 27% سيكون له أثر في انخفاض سعر الذهب والدولار خلال الفترة القادمة.

مميزات الشهادات بالبنوك 

وسوف نرصد لكم أهم مميزات شهادة ادخار البنك الأهلى ذات العائد المتغير 2024، والتي جاءت كالآتي:

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تعد شهادة ادخار البنك الأهلى 2024 الثلاثية ذات العائد الشهرى ذات العائد المتغير طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك، فإنه يجرى احتساب العائد من الشهر التالى لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يصل في السنة الأولى إلى 22%، وفى السنة الثانية إلى 18%، وفى السنة الثالثة إلى 16%.

كما نرصد لكم شهادة ادخار البنك الأهلى 2024.. ذات العائد الثابت، والتي جاءت كالآتي:

- تصل مدة الادخار في هذه الشهادة لـ 3 سنوات.

- تمتاز شهادة ادخار البنك الأهلى 2024 الثلاثية ذات العائد الشهرى بأن لها عائدًا ثابتًا طوال مدة الشهادة، إضافة لذلك فإنه يجري احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.

- ويصل الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار لـ1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ويمكن الاستثمار فيها لمدة 3 سنوات، كما يتم صرف العائد على الشهادة شهريًا وتصل نسبته لـ 19%.

 - شهادة ادخار أمان المصريين 2024

- يبدأ الحد الأدنى لشراء شهادة ادخار أمان المصريين من 500 جنيه.

- يصل الحد الأقصى للاستثمار في الشهادة 2500 جنيه.

- يتم الاستثمار في الشهادة لمدة 3 سنوات بعائد 13%.

- لا يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات أو إصدار بطاقة الائتمان بأنواعها.

- يتم استرداد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة «القيمة الإسمية + العوائد المتبقية بعد الخصم قيمة الأقساط»، ويمكن استردادها في أي وقت من تاريخ الشراء وفقا لرغبة العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.

ايهما أفضل الاستثمار في شهادات الإدخار أم الذهب؟

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

كما نرصد أيضا، تفاصيل شهادة ابن مصر في ضوء المعلومات التي أتاحها البنك عبر صفحته الرسمية، والتي جاءت كاآتيي:

- تصدر شهادة ادخار القمة للأفراد الطبيعيين فقط.

- تصل مدة الاستثمار في شهادة القمة: 3 سنوات.

- يسجل الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- تصل الفائدة في السنة الأولى إلى 22% وفي السنة الثانية إلى 18% كما تبلغ في السنة الثالثة إلى 16%.

- تتميز بسعر الفائدة الثابت طوال فترة الشهادة ويصرف العائد شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة البريمو الثلاثية من بنك القاهرة 2024.

شهادات الادخار البنوك عائد ثابت عائد متغير البنك التجاري الدولي البنك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

مصر تحقق الحلم النووي.. السيسي وبوتين يفتتحان مشروع القرن الحادي والعشرين

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

زلزال وأمطار وطقس سيء.. أجواء عصيبة تستمر حتى الخميس| ماذا يحدث؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

ايهما أفضل الاستثمار في شهادات الإدخار أم الذهب؟

اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

ترشيحاتنا

عثر عليهما هياكل عظمية.. أب يغسل عار ابنته وعشيقها في صحراء القاهرة

القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تنفذ غارة ضد جماعة الشباب بالصومال

مقتـ.ل فتاة وعشيقها بسبب “الحرام” في جبل المعادي| تفاصيل

بدء المرحلة الرئيسية من بناء مجموعة الطاقة الرابعة بمحطة الضبعة النووية |شاهد

منعهم تدريجيا من العمل الحر.. قرارات سعودية بشأن عمال توصيل الطلبات غير المواطنين

الإعلان عن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024.. بث مباشر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروسة.. مي كساب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بعد نقل العوضي للمستشفى.. آثار جسدية قد تصل للوفاة بسبب الطلاق

ياسمين عبد العزيز تزور أحمد العوضي في المستشفي| تعرف على تفاصيل مرضه

ناقد موضة يهاجم ميريام فارس بسبب فستانها في JoyAwards بالرياض| شاهد

فيديو

أمطار بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة صقيع | فيديو

أسعار الذهب الآن في مصر| شاهد

لها تقدير خاص.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل حلقتها مع الإعلامية هالة سرحان

حالته صعبة.. العوضي في المستشفي بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ