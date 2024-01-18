ايهما أفضل الاستثمار في شهادات الإدخار أم الذهب؟

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن الاكتشافات في مجال المعادن تصب في مصلحة الاقتصاد القومي للدولة، ويعود بالنفع على الدولة، خاصة بعد وجود شراكات مع عدد من الشركات العالمية.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أنه يمكن للمواطن إستغلال الموارد الخاصة به في الشهادات، لأنه يكون لها عائد شهري، أو الإستثمارفي الذهب، لو أراد أن يحقق ربح على المدى الطويل.

معروض من الذهب للبيع.

وتابع رئيس شعبة الذهب بأتحاد الصناعات، أن كثرة الطلب على الذهب هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، وذلك مع عدم وجود معروض من الذهب للبيع.