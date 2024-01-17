إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

تحدث هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالأتحاد العام للغرف التجارية عن سقوط "إمبراطورالذهب" متلبساً بـ 200 كيلو جرام من الذهب المهرب، قائلاً: "ليا تحفظ كبير على لقب إمبراطور الذهب، إحنا مش في أفلام أكشن".

مافيش حد معاه جرام ذهب عايز يبيعه

وأضاف هاني ميلاد في تصريحات تلفزيونية له، أن القبض على أحد كبار تجار الذهب حركة أمنية تفتيشية تقوم بها الجهات المعنية، لافتاً إلى أن حركة البيع و الشراء لـ الذهب قائمة، و لكن الأسعار مرتفعة.

وتابع:" مافيش حد معاه جرام ذهب عايز يبيعه بالرغم من الأقبال الكبير على الشراء"

وأشار رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى، أن كثرة الطلب على الذهب هو الذي أدى إلى ارتفاع سعر الذهب، وذلك مع عدم وجود معروض من الذهب للبيع.