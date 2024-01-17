يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.

سعر الذهب الآن في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.

الذهب

سعر الذهب اليوم مصر

الذهب عيار 24

عيار 24

3862.75بيع

3817.25شراء

الذهب عيار 22

عيار 22

3541بيع

3499شراء

الذهب عيار 21

عيار 21

3380بيع

3340شراء

الذهب عيار 18

عيار 18

2897.25بيع

2862.75شراء

الذهب عيار 14

عيار 14

2253.25بيع

2226.75شراء

الذهب عيار 12

عيار 12

1931.5بيع

1908.5شراء

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .

مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.