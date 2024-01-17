يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.
سعر الذهب الآن في مصر
يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.
سعر الذهب اليوم مصر
الذهب عيار 24
عيار 24
3862.75بيع
3817.25شراء
الذهب عيار 22
عيار 22
3541بيع
3499شراء
الذهب عيار 21
عيار 21
3380بيع
3340شراء
الذهب عيار 18
عيار 18
2897.25بيع
2862.75شراء
الذهب عيار 14
عيار 14
2253.25بيع
2226.75شراء
الذهب عيار 12
عيار 12
1931.5بيع
1908.5شراء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.