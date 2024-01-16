اعرف آخر موعد للشراء.. شهادات الادخار بعائد 27% في بنكي مصر والأهلي

يستهدف بنك مصر و الأهلي رفع حصيلة بيع شهادات الادخار بعائد 27% لديهم لأعلى من نظيرتها السابقة ذات العائد 25%، عند الاستحقاق.

البنك الاهلي

شهادات الادخار

وحققت شهادات الادخار ذات العائد الأعلى بين الأوعية الادخارية في البنوك المحلية، حصيلة 205 مليارات جنيه بعد طرحها يوم الجمعة 5 يناير.

وباع البنكين في نفس الوقت من العام الماضي شهادات ادخار بعائد 25% عند الاستحقاق يصرف بنهاية أجل الشهادة و22.5% سنوي يصرف شهريا، بما يصل لـ500 مليار جنيه.

مستحقات شهادات الادخار

وبالتزامن مع قيام البنك الأهلي المصري وبنك مصر بصرف مستحقات شهادات الادخار المنتهية ذات العائد 25%، طرح البنكين شهادات ادخار بديلة بعائد يَتَرَاوَحُ بين 27% يمنح عند استحقاق أصل الشهادة، و23.5% يحول شهريا إلى حساب العميل بالبنك.

شهادات ادخار البنك الأهلي وبنك مصر يبدأ شرائها من مبلغ 1000 جنيه، وتتيح زيادة مبلغ الشراء بمضاعفات الألف جنيه.

بنكا مصر والأهلي يوفرا شهادات الادخار الجديدة بأجل سنة واحدة، مع إمكانية الحصول على تسهيل بضمانها حتى نسبة 90% للقيمة.

البنك الاهلي

اخر موعد لشراء الشهادات الجديدة

لم يحدد أَيُّ من البنكين بعد أخر موعد لشراء شهادات الادخار ذات العائد 27%، فيما ربط مصرفيون من البنك اَلْأَهْلِيِّ في تصريحات خاصة موعد إيقاف الشهادات الجديدة بحصيلة المبيع داخل البنكين.

شهادات ادخار 27% بالبنوك

وتعكف بعض البنوك على مراقبة تأثير الشهادة مرتفعة العائد بالبنكين الحكوميين على مدخرات عملائها ومدى تحرك مستويات السيولة لديها لصالح الأهلي ومصر، بعد أن جمعت نحو 205 مليارات جنيه في أول أسبوع من طرحها يوم الجمعة قبل الماضي.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي أمس السبت طرح شهادة أجل 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 20% يصرف العائد شهريا على الجنيه، وفق بيان له.

تعد شهادات الادخار من أهم أوعية الادخار بين العملاء وتلقى إقبالا ملحوظا من العملاء باختلاف فئاتهم وذلك لعائدها المرتفع ومرونة دوروية صرف العائد بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي حسب سياسة كل بنك.